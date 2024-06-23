反黑英雄｜東張女神升呢與視帝陳山聰談情　爆私下稱呼對方做...

由騰訊視頻和TVB聯合製作的警匪劇《反黑英雄》將於明晚（24日 ）首播，劇集由王娟、鍾澍佳擔任總監製、方浤酌（Ben）擔任監製，主要演員包括陳山聰、張振朗、袁偉豪、張頴康、朱晨麗、姚子羚、傅嘉莉、黃子恆、林景程、何沛珈等。

朱晨麗、陳山聰

朱晨麗、陳山聰

劇中飾演PTU沙展軒神的陳山聰，與飾演反黑Madam的朱晨麗曾是「過氣戀人」，不過關係卻異常親密，由於工作關係，二人經常碰頭，每次不是瘋狂鬥嘴、便是默契十足地聯手查案或攜手打擊罪犯。除此之外，陳山聰今次與「東張女神」何沛珈亦有感情戲，二人更是首演情侶。

焦點圖片

何沛珈升咗呢演男一嘅另一半。

雖然陳山聰與何沛珈年齡有點距離，但絲毫無損二人談情戲份的甜蜜氛圍，在劇組率先發布的第二輪劇照中，陳山聰與何沛珈不但CP感十足，飾演補習老師的何沛珈的撒嬌冧樣及甜笑，更是相當Gfable，期待值爆燈。

啲互動咁Sweet得唔得架？

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談到與陳山聰首演情侶，何沛珈透露二人並非首度「合作」，並笑言私底下以「偶像」稱呼對方：「我同山聰唯一一次喺工作上有接觸嘅係《香港小姐再競選》，喺台慶決賽當晚，佢係問我問題嘅嗰一位視帝。之後我見到佢成日都會叫佢做偶像，因為佢就算經歷過好多高低起伏，但都從來冇放棄過，仲得到好好嘅成績。同山聰有對手戲我係好開心架，仲期待多過緊張添。」

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何沛珈喺《新聞女王》演出亮眼。

何沛珈喺《新聞女王》演出亮眼。

鍾澍佳則坦承睇中何沛珈確是因為對方在《新聞女王》中表現很好，並笑著透露另一選用何沛珈原因是貪其有距離感：「因為佢《新聞女王》個角色層次同深度都難，都好驚喜佢可以Handle到，同埋佢喺其他劇同節目都有好好嘅表現。第二其實我想陳山聰個角色軒神、同呢個補習老師嘅戀人關係有啲距離感，個女朋友咁有學識又咁靚咁外向喎，嗰種不安全感好若即若離，所以就覺得將佢兩個擺埋一齊會幾得意，So Far拍出嚟效果都好好。」

何沛珈早喺《香港小姐再競選》已經同山聰交過手。

何沛珈早喺《香港小姐再競選》已經同山聰交過手。