前J2小花自拍喊片宣布分手　網民批刷流量好作狀︰分手專登剪條片

前無綫藝人兼J2小花兼「末代是非精」陳欣茵去年宣布離開TVB，由於她去年3月公布戀情，亦不時與男友拍片，所以當她離巢時，有人問她是不是找到人「埋單」，疊埋心水上岸嫁人，但當時她就表示現階段是不婚主義，短期內無意結婚。

陳欣茵拍FH Production「熊仔頭」的短片而為人認識，後來獲無綫邀請，加入big big channel，以及成為《後生仔傾吓偈》演出者之一。（IG@yanyaascyy）

陳欣茵離開TVB後，主力拍片做YouTuber和KOL。（IG@yanyaascyy）

陳欣茵曾被指獲高層寵幸，空降《學是學非》，成為「末代是非精」。（TVB）

而近日她卻含淚宣布分手，陳欣茵拍了條新片宣布回復單身，指自己一向將樂觀快樂一面放上網，不想讓負能量影響他人，不過覺得這樣對經歷情緒低谷的自己有點不公平，所以經沉澱過後，還是決定公告這個分手消息。

陳欣茵過往不時同男友放閃，又一齊拍片，不過就冇公開對方長相。（IG@yanyaascyy）

她說與男友拍拖兩年半，不算和平分手，但二人分開並不涉及第三者的。從片中所見，她不止一次對鏡頭落淚，又指雖然分手是由她本人提出，但不代表她不傷心，並表示：「分手呢個決定係我提出，我知對方固然都好傷心，但從來都冇人講過，原來做分手呢個決定嘅人，喊住轉身離開嗰下，原來都係咁痛咁難受。」

陳欣茵拍片宣布與拍拖兩年半的男友分手。（IG@yanyaascyy）

她說與不算和平分手，但二人分開並不涉及第三者的，而分手是由她所提出的。（IG@yanyaascyy）

為了表達雖然是自己提出分手，但都好痛，陳欣茵在片中連環貼喊片，第一次——喺街喊。（IG@yanyaascyy）

第二次，有人揸機影住喊。（IG@yanyaascyy）

第三次，自拍喊。（IG@yanyaascyy）

第四次，喊之前亦不忘開濾鏡。（IG@yanyaascyy）

第五次，呢個喊樣絕對是潛力圖，有望取代陳年MK舊Meme「懷念爺爺」，成為新一代自拍喊相王者。（IG@yanyaascyy）

雖然都有不少人留言安慰她，叫她好好迎接新戀情，但亦有人轟她刷流量、好作狀，喊住都不忘開濾鏡影低自己喊樣、留言問：「你提出分手,男方好傷心,咁你喊乜春呀😂😂😂」、「其實分手之後 特登砌一條片用意係？」、「分手仲咁有心機專登剪條片 你都算好野😂不過明嘅 都係要用嚟引流量 但就肉酸囉」不過她都有回覆這些批評留言，還頗為搶口說：「去旅行食飯化妝換衫都可以砌條片 分手都得 我工作嚟🥹 That’s part of my life」、「肉酸你咪又係睇😚」討論區的人亦對她此舉感不受落，說：「出段片話自己分咗手=同全世界宣布可以溝佢了」、「喊住拎部手機影自己」、「2024年了，我仲以為自拍喊樣係十年前產物」、「影自己喊之前仲要開IG揀埋filter先影」

網民留意批評陳欣茵分手都要剪條片引流量，好有機心。（IG@yanyaascyy）

網民指她提出分手，但又要喊，陳欣茵都有回應，亦頗為寸嘴。（IG@yanyaascyy）

陳欣茵17年因曾參與Youtube頻道FH Production「熊仔頭」的短片而為人認識，後來獲無綫邀請，加入big big channel，以及成為《後生仔傾吓偈》演出者之一，其後更成為《學是學非》的末代是非精，偶有參與劇集拍攝。不過去年9月她宣布離開TVB，自此繼續以YouTuber、KOL身份工作。