6冠港姐為生計不停開直播網民戥慘　最新近況超低胸亮相身材fit爆

45歲的楊思琦在2001年參選港姐奪冠，當年她時奪得「最上鏡小姐」、「網上最奪目小姐」、「纖體美態獎」、「最甜美笑容佳麗獎」和「最修長美腿佳麗獎」，因此亦為封為「6冠港姐」，非常厲害。

楊思琦係「6冠港姐」。（網上圖片）

2018年她推出個人寫真。

楊思琦首本個人寫真集。（《Miss Szeki 2018》（網上圖片））

楊思琦首本個人寫真集。（《Miss Szeki 2018》（網上圖片））

楊思琦近年轉戰內地市場，靠當直播主維生，有網民指她幾乎晚晚都通宵直播，透過表演唱歌或與其他直播主PK賺錢，但人氣只屬一般網紅，不少人表示戥她辛苦。網民大讚她夠勤力，可惜人氣不算太高。另外亦有人指出，楊思琦剛剛當上直播主時，曾提供「付費聊天」服務，傾偈5分鐘叫價約1200人民幣，被批評斂財。

楊思琦晚晚通宵直播賺錢，網民戥她辛苦。（網上圖片）

楊思琦開價聊天收1200人仔，被網民批評「吃相難看」。（網上圖片）

日前她post出了一條新片，片中楊思琦穿起超低胸性感晚裝亮相，風采不比當年差，身材也keep得很好，完全可以再拍一本寫真集。

超性感晚裝。（片段截圖）

身材keep得好。（片段截圖）

身材keep得好。（片段截圖）

楊思琦在2011年突然宣佈與拍拖多年的李泳豪分手，當年盛傳她與內地跳水運動員吳帥秘密拍拖， 2012年在微博宣布誕下女兒楊卓穎（Krystal），但從未透露女兒父親的身份。未婚產女做單親媽媽壓力甚大，但多年來思琦都盡能力做個好媽媽。她近年轉往內地發展不時拍片分享生活，同時亦盡量抽時間陪一對仔女，轉眼間大女楊卓穎已經11歲。

楊思琦11歲大女楊卓穎（Krystal）原來甚有武術天份。（IG：@szekikk）

楊思琦分享女兒楊卓穎（Krystal）練武短片。（IG：@szekikk）

楊思琦女兒楊卓穎（Krystal）功架十足。（IG：@szekikk）