6冠港姐為生計不停開直播網民戥慘 最新近況超低胸亮相身材fit爆
撰文：黃梓恒
出版：更新：
45歲的楊思琦在2001年參選港姐奪冠，當年她時奪得「最上鏡小姐」、「網上最奪目小姐」、「纖體美態獎」、「最甜美笑容佳麗獎」和「最修長美腿佳麗獎」，因此亦為封為「6冠港姐」，非常厲害。
楊思琦近年轉戰內地市場，靠當直播主維生，有網民指她幾乎晚晚都通宵直播，透過表演唱歌或與其他直播主PK賺錢，但人氣只屬一般網紅，不少人表示戥她辛苦。網民大讚她夠勤力，可惜人氣不算太高。另外亦有人指出，楊思琦剛剛當上直播主時，曾提供「付費聊天」服務，傾偈5分鐘叫價約1200人民幣，被批評斂財。
日前她post出了一條新片，片中楊思琦穿起超低胸性感晚裝亮相，風采不比當年差，身材也keep得很好，完全可以再拍一本寫真集。
楊思琦在2011年突然宣佈與拍拖多年的李泳豪分手，當年盛傳她與內地跳水運動員吳帥秘密拍拖， 2012年在微博宣布誕下女兒楊卓穎（Krystal），但從未透露女兒父親的身份。未婚產女做單親媽媽壓力甚大，但多年來思琦都盡能力做個好媽媽。她近年轉往內地發展不時拍片分享生活，同時亦盡量抽時間陪一對仔女，轉眼間大女楊卓穎已經11歲。