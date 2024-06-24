東張西望｜黎寬怡被事主家人粗暴對待　成個人推跌落地即尖叫

TVB資訊節目《東張西望》一向都有報道社會上不公事件，今日（24日）一集就講到4年前已經報道過的「養魚王國」根叔一事，事件撓醸5年，魚塘終於回到根叔手上。當年根叔曾指有很多人覬覦他的財產，他沒想到他的一句說話竟成真，根叔久未露面的孫兒突然現身，加上根叔一離開醫院就被家人接走。戰友陳女士懷疑他們把根叔軟禁，於是攝製隊就聯同陳女士去探望根叔，但卻被根叔家人粗暴對待。

TVB資訊節目《東張西望》一向都有報道社會上不公事件。(節目截圖)

今日一集就講到4年前已經報道過的「養魚王國」根叔一事。(節目截圖)

《東張西望》主持黎寬怡聯同陳女士去探望根叔，根叔家人允許他們進屋內探望，但攝製隊卻被粗暴對待。影片可見陳女士與黎寬怡已經進入屋內，陳女士亦幫根叔正在做伸展動作，但突然黎寬怡看著後面，見到攝製隊的男同事被根叔家人推走。根叔家人表示：「我哋屋企！」攝製隊則希望根叔家人冷靜一點：「唔好推我先！」

根叔家人允許他們進屋內探望，但攝製隊卻被粗暴對待。(節目截圖)

突然黎寬怡看著後面，見到攝製隊的男同事被根叔家人推走。(節目截圖)

黎寬怡被根叔家人困在屋內，隨即有點緊張，而攝製隊亦曾向根叔家人說：「你唔可以困住我同事㗎嘛。」根叔家人說：「佢唔出嚟，我困住佢？」然後就把攝製隊推出門口兼關門。而屋內只剩下黎寬怡與另一名攝製隊女同事，兩名女生與根叔家人發生拉扯，根叔家人一直在另一名攝製隊女同事手上拉走一些東西，黎寬怡立即衝上前拉開他：「你唔好用力扯我同事，我哋只係嚟探根叔。」

黎寬怡被根叔家人困在屋內，隨即有點緊張。(節目截圖)

屋內只剩下黎寬怡與另一名攝製隊女同事，兩名女生與根叔家人發生拉扯。(節目截圖)

根叔家人沒有理會二人，只是不停叫她們走，黎寬怡亦叫他先冷靜一下，但卻被根叔家人一下子就推倒在地上，而攝製隊其他同事亦立即問口叫根叔家人：「唔好郁手啊！」根叔家人更企圖搶攝製隊手上的錄影機。

黎寬怡亦叫他先冷靜一下，但卻被根叔家人一下子就推倒在地上。(節目截圖)