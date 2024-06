徐濠縈因椎間盤突出入院開刀：我人生中最重要的一次手術

已經踏入50歲的徐濠縈2006年與陳奕迅結婚,婚後誕下女兒陳康堤,因為照顧女兒已經淡出幕前多年。徐濠縈熱愛跑步,她曾參加過不少國際賽事而且獲得不俗的成績,看上去十分健康。但原來她身體多年飽受背痛煎熬,最近更需要入醫院做手術。

已經踏入50歲的徐濠縈熱愛跑步,她曾參加過不少國際賽事而且獲得不俗的成績。(小紅書)

徐濠縈最近更需要入醫院做手術。(ig@hilaryxtsui)

徐濠縈在社交平台上載了數張X光片,可以見到片中腰椎接近盆骨的位置有東西矯正脊椎。徐濠縈用英文寫下:「I have been suffering from back pain for many years due to a slipped disc issue in my lumbar spine.(我有腰椎間盤突出問題多年,所以一直以來都腰酸背痛。)」

徐濠縈在社交平台上載了數張X光片。(ig@hilaryxtsui)

可以見到片中徐濠縈的腰椎接近盆骨位置有東西矯正脊椎。(ig@hilaryxtsui)

徐濠縈更在手術室與醫護人員合照,估計合照是腰部手術前拍攝,相中更可見到她神情輕鬆。除此之外,更見到有不少鮮花及營養品,相信徐濠縈已經正在休養。徐濠縈更表示今次是她自誕下女兒後最重要的手術,她上載的照片中有一張可以見到是「加油媽媽!」相信是來自寶貝女康堤的祝福。

徐濠縈又說:「2022年,我接受了切除椎間盤部份的手術,但下背的疼痛仍然存在。 作為一個非常活躍的人,這兩年過得特別難,我不得不停止重量訓練,尤其去滑雪又要搬重裝備,使我經歷了腰酸背痛。這種情況影響了我的日常生活,每當我打噴嚏都會劇痛,結果我的醫生建議椎間盤置換手術。除了二十年前生BB外,這個手術很可能是我人生中最重要的一次手術。我希望做完這個手術能讓我返回到我喜愛的運動,並且很快恢復正常的作息。」最後她亦不忘感謝住院期間照顧她的醫護人員。

除此之外,更見到有不少鮮花及營養品,相信徐濠縈已經正在休養。(ig@hilaryxtsui)