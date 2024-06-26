反黑英雄｜疑不忿被指斷崖式衰老　袁偉豪親自咁樣回覆網民？

由陳山聰、張振朗、袁偉豪、姚子羚、朱晨麗、張頴康、傅嘉莉、黃子恆及楊明等人主演的TVB新劇《反黑英雄》昨晚（24日）首播，有網民都大讚劇集情節緊湊，亦非常期待劇情往後的發展。不過就有不少網民都表示袁偉豪今次在劇中靚仔樣似乎不及以前，更被指斷崖式衰老，而袁偉豪看到網民的留言後，竟然親自回覆網民。

有網民看完《反黑英雄》後，在小紅書發文指袁偉豪老了很多，寫道：「天堂哥做咩老咗咁多？這是徐天堂？還是徐天堂老豆？看到反黑英雄里的天堂哥居然老過陳山聰，男人還是需要注意保養啊！」帖文引起大批網民留言，更有人指袁偉豪斷崖式衰老及是否沒有保養：「他是不是沒有保養」、「僬悴好多」、「尋晚好幾個鏡頭真係好老」、「沒理由老這麽快」。

有網民看完《反黑英雄》後，在小紅書發文指袁偉豪老了很多。（小紅書）

袁偉豪在劇中飾演反派。（劇集畫面）

有網民指袁偉豪老了很多。（劇集畫面）

有網民問袁偉豪是否沒有保養。（劇集畫面）

不過有網民就為袁偉豪護航，表示他在拍攝《鐵探》時因過度減肥太傷身，才會呆導致加速衰老。另外，有網民留言指袁偉豪在《城寨英雄》中飾演「牙佬」，還有《使徒行者2》的「天堂哥」是其顏值巔峰。對於被網民指斷崖式衰老，袁偉豪竟然親自留言回回覆網民，表示：「天堂哥已經係7年前，老都係正常」。而發文的網民就回應大家都只係關心偶像，驚袁偉豪挨壞。

袁偉豪紫氣回覆網民話自己衰老。（小紅書）

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