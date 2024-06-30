專訪｜劉丹爆《真情》叉燒係道具：掛得太長時間積塵要攞去洗

劉丹，一個大家聽到都會覺得非常親切的名字，由《真情》的「叉燒炳」，到現在《愛．回家之開心速遞》的「熊樹根」



，陪伴著幾代人的成長，成為不少觀眾每晚開飯的「鐵腳」。除此之外，丹爺所飾演《上海灘》的「馮敬堯」、《鹿鼎記》的「吳三桂」、以及《射雕英雄傳》的「洪七公」等經典角色至今依然令人津津樂道。



不過在50多年的演藝路上，丹爺其實經歷過不少高山低谷，在接受《01娛樂》專訪，他細訴了當年入行初期遇上一次又一次的「重擊」，儘管如此，丹爺憑著打不死的精神，讓他在低處時見到曙光，由當日一位發明星夢的黃毛小子，成為如今「萬千光輝演藝人大獎」得主。不過當憶起已故好友翁美玲，縱使相隔多年，丹爺依然難掩傷感，大嘆：「真係唔抵...…」



攝影：梁碧玲

劉丹，一個大家聽到都會覺得非常親切的名字。

看拍戲萌生演藝夢 海員變演員

現年80歲的丹爺在影視圈打滾超過半世紀，修讀土木工程的他，入行前做過地盤建築，但不久撞正有間大銀行突然倒閉，影響全港建築行業，瞬間令他失去工作。當時面對失業打擊的丹爺心情低落，很想離港散心，奈何要面對現實就是沒錢，故只能光想，此時有個當遠洋船船長的世叔伯見他沒工作，便問他可有興趣上船學東西，丹爺見有得遊埠又可見識世界便立即答應，就此開始了行船生涯，那時丹爺只是20歲出頭。

年輕時的丹爺，帥氣十足。他指當時行船可以遊埠之外，人工也不錯，月薪有900蚊，在六十年代已經很好，但演員對他來說更加吸引。（網上圖片）

雖然每天可以看著一望無際的大海，海豚在船邊穿來穿去，晚上又見到滿天星星的美景，但丹爺直言看得多，幾正都會麻木，於是行船兩年就覺得悶，有想轉行的想法。就在這個時候，國泰電影公司租借了他公司的船來拍電影，丹爺稱當值時看著別人拍戲愈看愈過癮、真的很感興趣，於是便放棄高薪的海員職位，決心去報考國泰電影公司第二期藝員訓練班，「我小學時有做過話劇，加上我本身性格好動，看著拍戲原來那麼好玩，同時在報紙又看到國泰招考訓練班學員，我覺得很適合自己，於是千辛萬苦挑了一張自己認為最有型的照片寄去，開頭兩次面試的結果都是『返去等消息啦』，之後我繼續行船，但又擔心因此錯過通知，所以最後決心辭職等消息，最後真的給我收到錄取信。當時原來有1000多人報名，取錄了45個人入訓練班，到最後畢業獲簽約的只有11個人，我是其中一個。」

丹爺憶述當時電影公司租借了他公司的船來拍電影，愈看愈覺得過癮的他，厚著面皮去跟那套戲的導演袁秋楓傾偈「扮Friend」。

瞞家人入訓練班 一個月激減30磅

獲訓練班錄取後，當時行船養出一個大肚腩的丹爺，為了當好演員這份職業，立即去操弗，憑著堅毅意志，一個月內激減30磅，由170多磅減到140多磅，「現在回想起來，當時的方法都不是很健康，做運動、出汗、但少喝水，就算很渴都是兩小時後才喝，最多喝兩口。」其後實習期間開工日數不多，丹爺又趁沒有工開的日子增值自己去騎馬，當有電影拍攝大場面需要多隻馬匹時，他便可以頂上，從而增加收入，「那時畢業班實習拍1日戲只得30元，但騎馬就算得一個鏡頭，都有100多元，是幾倍。」

原以為丹爺得到家人的支持，所以能無後顧追夢，但原來並不是，而是先斬後奏。丹爺稱：「那時老人家覺得做戲不實在，一來很難入行，而且有多少個人會紅，簡直是發明星夢，所以由考訓練班開始，我都不敢告訴家人，直至後來正式簽了演員約才告訴他們，我說如果違約會被公司告的，家人都沒有辦法，只能答應。」至於其藝名「劉丹」的由來，丹爺說：「是訓練班班主任幫我改的，那個很流行兩個字的名字，叫起來響亮又容易記，所以就改了，『人生自古誰無死，留取丹心照汗青。』」

丹爺稱當時的減磅方法，現在回想起來都覺得不健康，「我是做完運動出汗，但少飲水，就算很口渴都要兩小時後才喝，而且都是一兩口而已，很辛苦的。」

初入行遇連環不幸事件 做男主角票房慘淡收場

可惜這個氣勢十足的名字，未能為丹爺的星途開個好頭，入行不久，國泰電影的大老闆陸運濤在台灣撞機離世，其家人無興趣繼續經營電影，令公司愈來愈沒落，剛巧邵氏又有人找他，大家一傾即合，但加盟後又遇上另一個不幸，其主演的首套邵氏電影《風雷魔鏡》上畫時，又遇上颱風，令票房成績慘談收場，「那時真的很難過，但沒辦法，自己彩數不夠。」

劉丹簽約邵氏後的首套電影《風雷魔鏡》。（《風雷魔鏡》截圖）

這次打風，將劉丹從主角打了下來，其後一年都是做一些閒角，就算努力做好，但始終覺得沒什麼意思，劉丹就開始想些別的來做，恰巧這個時候又給他遇上另一個機會，配音組領班問他有沒有興趣當配音，被投閒置散的劉丹，雖然未做過，但有懂國語的優勢，所以一口答應。劉丹稱當時做配音很忙，而且收入不俗，「直至有晚凌晨，我看著幾位在配音界幾十年的老前輩，有些在打瞌睡，有些則昏昏欲睡的樣子，我突然就想，我將來會不會跟這些前輩們一樣呢？」

可惜上映時遇正打風，不但票房成績慘淡，就連劉丹都從主角位置打了下來。（《風雷魔鏡》截圖）

轉戰電視圈

對演藝滿腔熱誠的劉丹，當時覺得這樣不行，應該要轉變一下，就在這個時候，他又收到馮淬帆的電話，問他有沒有興趣加入佳視（佳藝電視）進電視圈玩一下，「電視我是完全沒接觸過，但覺得很新鮮，於是便答應，然後就一直拍電視拍到現在。」

不過丹爺只是在佳視待了兩年時間，無綫高層葉潔馨就向他挖角，更願意等到他約滿，丹爺稱當時在佳視「池中無魚蝦為大」，都算阿哥級，所以心大心細，後來太太幫他找來算命師傅，對方叫他「快點走，佳視不行的，一定會倒閉」，後來佳視真的因營運不善結束，他慶幸自己沒有做錯決定；而在加盟無綫後，丹爺也迎來他的事業高峰，效力至今40多年，所演過的角色多不勝數，當中：《上海灘》的「馮敬堯」、《鹿鼎記》的「吳三桂」及《射鵰英雄傳》系列的「洪七公」，至今仍令人津津樂道。

丹爺在電視圈演出過不少經典角色。

劉丹飾演的「洪七公」深入民心。（《射鵰英雄傳之東邪西毒》截圖）

與翁美玲情同父女 憶對方難掩傷感

丹爺稱自己自細已經是《射鵰英雄傳》迷，所以當收到演「洪七公」時有夢想成真的感覺。除了把角色演得入木三分獲好評外，丹爺與劇中徒弟翁美玲亦因合作建立深厚的感情，而這份感情更延伸到劇外，雖然翁美玲離世至今已一段時間，但憶起故友，劉丹依然難掩傷感，停頓了幾秒整理情緒才能開口：「總之，她對我是很好，真的很好，那時朝見晚見，而且幾套劇都一起合作，她連跟誰拍拖全都告訴我聽，真的把我當作爸爸一樣。當日老婆跟我說翁美玲出事了，我起初還說她拿這些說笑，後來看到新聞不停播，當時的心真的很難過。一個那麼醒目、聰明的人，竟然結局會是這樣，真的『好唔抵』，唉！」

丹爺與劇中徒弟翁美玲亦因合作建立深厚的感情。（《射鵰英雄傳之東邪西毒》截圖）

丹爺稱二人情同父女。（《射鵰英雄傳之東邪西毒》截圖）

「我最深印象跟她有次在廠景拍打戲，幾個武師打她一個，人多打總會有錯手，其中一個武師不小心打到她眼睛，她即時掩住，但血已經在手指罅不停流著，那武師害怕到不停打顫說對不起，但想也沒想到，阿翁跟對方說不用怕，沒事的，我本來就準備去開刀割雙眼皮，現在這樣就可以省回一隻了，在那個環境她竟然還能這樣說，真的不簡單，我心想：『嘩，呢條𡃁妹，犀利喎。』」

丹爺提起翁美玲依然非常傷感。

丹爺說當年拍《天師執位》外景，由於另一日在同一場地拍攝，他與翁美玲及苗僑偉索性在場地露營。（《天師執位》截圖）

還有一次是他和翁美玲及苗僑偉一起出外景為《天師執位》拍攝通宵戲，丹爺稱當晚拍完看通告發現大家第二日一早又是同一個場景，於是他們三個索性叫道具同事拿幾張榻榻米開個爐火在那裏露營，開工叫醒他們就可以。丹爺表示至今與苗僑偉每次回想此段青蔥歲月，大家仍然會笑。

丹爺還爆翁美玲有著豪爽一面，他說有時拍完劇大家去慶功，對方喝了幾杯就會很豪爽：「『伙計，喝完了，再來多一支白蘭地，我的！』她說她付錢，非常有大家姐風範，我說不用，她就說剛那支你付了，這支到我了，很豪爽、很可愛。但沒想到......現在每次提起她，心裡還是會很不舒服。」

劉丹與翁美玲有不少難忘回憶。（劇照）

翁美玲參選82年港姐入行，曾是無綫當家花旦。（影片截圖）

黃日華個性似「郭靖」

此外，丹爺亦可以說集齊「五虎」，當中以梁朝偉、劉德華、黃日華和苗僑偉合作最多，他大讚各人都很勤力、待人接物很真誠，「黃日華是很勤力，而且個性十足『郭靖』這個角色；苗僑偉同黃日華差不到多少，大家都是很順口的一個人。」

劉丹指黃日華個性與「郭靖」相似。（《射鵰英雄傳之華山論劍》截圖）

（《天師執位》截圖）

劉德華為保靚仔樣不睡覺

談到劉德華，丹爺稱記得有次拍劇，每個人在沒自己場口時都會抓緊時間找地方補眠，但劉德華卻鋪兩張粒榻榻米在一旁練習打筋斗、練跳：「我說（華仔）你不睡一下？他跟我説劉丹不行的，我睡醒會口腫面腫，拍出來會不好看的，所以我這樣一來可以練功提神，又能保持樣子，我說你真的『巴閉』。」

劉丹讚劉德華非常勤力。（《天狼劫》）

又爆劉德華為靚仔樣不睡覺。（《天狼劫》截圖）

梁朝偉「鬼靈精」：從來沒有NG

丹爺重點提到梁朝偉，並用「呢條友」稱呼對方，可見二人交情不淺：「呢條友真的是『鬼靈精』，他記性特別好，他不用睡覺，又不用看劇本，但全部能記住，從來都沒有NG，NG的一定是別人。」

丹爺還說有時拍戲拍到凌晨兩點，收工後大家都想睡覺休息，但梁朝偉依然精力旺盛，逗他和夏雨去打桌球，還約定說：「本來明早8點通告的，我們遲一個小時，我說你是主角，當然你話事，9點就9點。」

丹爺在《鹿鼎記》飾演「吳三桂」，奸到出汁，與梁朝偉有不少對手戲。（《鹿鼎記》截圖）

劉丹與梁朝偉及夏雨曾合作劇集《挑戰》。（《挑戰》截圖）

「馮敬堯」紅遍華人地區 與周潤發呂良偉有默契

至於當年在《上海灘》演「馮敬堯」，看到觀眾非常肉緊，還紅遍華人地區，成為經典之一。丹爺直言演這個角色可謂非常過癮，但現在回看，略嫌當時自己並非演得最好。劇中 他周旋周潤發和呂良偉之間，劇力萬鈞。丹爺直言很有趣的地方，就是他們三個有著一種默契，大家一有空閒就會坐在一起研究劇本，非常合作。他還笑說可能與周潤發童年都是在鄉下地方成長，大家都經歷過扒龍舟、天后誕等民間傳統節日，以及爬戲棚看戲這些調皮事情，所以有很多共同話題特別投契。

「馮敬堯」是劉丹代表作之一。（《上海灘》截圖）

劉丹劇中周旋周潤發和呂良偉之間，劇力萬鈞。（《上海灘》截圖）

演「跛雄」獲本人讚好

而值得一提的是，有個角色大家未必常提到，但劉丹卻印象深刻，那就是在劇集《追虎擒龍》中飾演以江湖人物「跛豪」吳錫豪做藍本的「跛雄」。通常演江湖人物，都要很小心，劉丹坦言接拍前也有聽說過，但他覺得只是按劇本去演，並非要演到對方大奸大惡，所以無須擔心。

有個角色大家未必常提到，但就令劉丹印象很深，就是《追虎擒龍》裏面的跛雄。（《追虎擒龍》截圖）

劉丹笑指劇集播出時，吃了很多頓江湖飯。（《追虎擒龍》截圖）

然而這個角色更帶給丹爺一段難忘的經歷：「這套戲播出的時候，我吃過很多頓江湖人物的飯，試過有次我拍戲，有幾位紋身漢問我幾點收工，說大家姐想請我吃飯，但我說要開工沒那麼早，然後他們等等等，突然一班人捧著幾個箱來，我問什麼事？他們說知道你沒空，所以特意買來給你吃，一整箱的白蘭地，他們說不醉無歸，我說不行還要開工，另外還有鮑魚等，真的什麼都有，那個大家姐跟我說：『你做我們大佬真的做得很好呀！』」後來，丹爺因拍攝港台節目而有機會入到監獄，過程中竟碰到「跛豪」本人，丹爺說當時二人隔很遠，對方認得得他，並向他豎起姆指，而他也拱手答謝。

丹爺稱當日從別人口中知道「跛豪」都有讚《追虎擒龍》這套劇不錯。

丹爺還原當日在監獄撞見「跛豪」時，兩人的交流。

拍《真情》改邪歸正 最深刻「叉燒炳」

除此之外，提到丹爺又豈可能不講到處境劇，由《真情》的「李標炳」（叉燒炳）開始到《皆大歡喜》古裝、時裝版，然後《畢打自己人》、《天天天晴》再到現在的《愛·回家之開心速遞》「熊樹根」，丹爺幾乎已成為處境劇的代表人物。而對他而言，最深刻的原來是「叉燒炳」。

丹爺直言拍攝《真情》時非常開心，每次回想起都感觸萬千。（《真情》截圖）

丹爺當年憑「叉燒炳」一角改邪歸正。（《真情》截圖）

丹爺直言每次提到《真情》都感觸萬千，當時是珍姐（曾勵珍）叫他演「叉燒炳」一角，亦是《真情》，令一直演反派較多的他「改邪歸正」，變成住家男，「那時珍姐跟我說劉丹，有個角色讓你不用那麼辛苦，有那麼好的東西當然答應，一直做下去，發覺不是很好，而是真的好好好，因為劇集收視、口碑都不錯；而且當時大家合作得很開心，每一個點點滴滴都很難忘，所以每次提及，都會有很多感覺在心裡湧出來。好記得當時的三多燒味舖，真的很好笑，每隔一陣子，我們就會把那些叉燒拿去洗一洗，因為掛得太長時間積了塵，當中都有幾塊是真的，用來拍攝切叉燒的時候用。」

丹爺表示每次提到《真情》都會感觸萬千，裡面每一個點點滴滴都很難忘。（《真情》截圖）

似「根叔」永不認輸 滿足現狀

近年丹爺最入屋的角色一定是「根叔」，笑問「根樹」會否是最接近他本人性格？丹爺笑指兩者都有相似的地方，例如工作上很勤力、永不認輸。對於有網民覺得劇組為收視要一班老人家又跳又Rap，甚至形容為「虐老」。但丹爺並不覺得，他認為藝人就是要娛樂大家：「做戲這一行向來都是這樣，難道『一嚿木』坐在那裡講完對白就算，不是這樣的，我年輕時做《歡樂今宵》時已經是這樣，讓大家開心嘛。」

丹爺飾演的「根樹」深受觀眾喜愛。（《愛·回家之開心速遞》電視截圖）

「大四喜」成員龍敢威（羅樂林飾）、譚道德（陳榮峻飾）、熊樹根（劉丹飾）及龍敢佳（鍾志光飾）在節目中演唱新歌「Back Pain」。（《愛·回家之開心速遞》電視截圖）

丹爺續指娛樂觀眾是沒有分年紀大和年輕的，他還有能力讓大家開心、看著他「得啖笑」，這已經很好。丹爺早前獲無綫頒發《萬千光輝演藝人大獎》，肯定了他對電視圈的付出。丹爺坦言自己現在已很滿足，「屋企生活又舒舒服服，都80歲了，還在工作、還可以記得對白，我相信都是這樣。」

劉丹獲無綫頒發「萬千光輝演藝人大獎」，肯定了他對電視圈的付出。（資料圖片）

《愛·回家之開心速遞》是無綫近年的皇牌劇。(資料圖片)

自揭不剃鬚之謎

至於不少網民都好奇丹爺的「招牌鬍鬚」？丹爺透露當年曾經有位風水大師提點過他不適宜剃鬚，一定要留鬚，但他不太相信，後來接到一套台灣電影，為配合裡面警察角色，他把鬍鬚剃掉，豈料回港後真的「出事」了：「那時回來香港開工，因為鬍鬚還未長回出來，還是光脫脫，於是就黏了假鬚，但只是第一日開工，當時Boom一聲，一個不經意的動作就是從鐵絲網跌下來，殊不知一跌就跌斷了我條腰，想再爬起來已經不行，非常痛，送去醫院檢查後原來腰骨第三節爆了，慶幸那些碎骨撐開了，而是不是向裡面插，否則我下半身已經癱了，結果我在醫院睡了一個半月。」自此，丹爺就沒有再剃過鬍鬚了。

丹爺自揭不剃鬚之謎。

丹爺之前剃過一次鬚，搞到差點癱了。

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