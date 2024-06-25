抗癌勇士J2文頌男入公院感「等死」　胞姐指腫瘤擴散下半身失知覺

J2台《不正常愛情研究所》主持文頌男（Koba）去年10月確診患上罕見癌症「尤文氏肉瘤」（Ewing’s Sarcoma），6×6×4cm的惡性腫瘤在椎間近盤骨附近，之後全面停工及積極接受治療。惟病情反覆近日白車送入醫院，其胞姐更透露Koba下半身沒有知覺，令人擔心。



抗癌勇士J2文頌男29歲生日 已做25次電療曾灰心：好厭倦呢啲生活

文頌男由濃眉大眼變成無眉男。（IG：@koba_mcn）

文頌男曾經是花美男相當陽光。（IG：@koba_mcn）

文頌男連月來出入醫院接受治療。（IG：@koba_mcn）

文頌男（Koba）由花美男變光頭，接受廿多次電療忍受身體疼痛，仍一直保持樂觀態度抗癌魔。日前難忍痛楚由救護車送入醫院，他曾灰心指：「唉，點解啲痛苦要一浪接一浪，明明啱啱先電療完，下肢啲痛開始減輕咗好多，即刻又嚟第二種痛，到底個天係咪真係咁唔鍾意我，由細到大，甚至到呢個病，都係要不斷折磨我，唔想我好過。到底個天要折磨到我幾時先肯放過我？係咪要慢慢折磨到我越嚟越虛弱、越嚟越痛苦，然後慢慢死去。」

文頌男6月中經救護車送入醫院。（IG：@koba_mcn）

6月21日，他在個人社交平台發長文表示已出院：「入咗公立醫院住院呢五日，簡直係惡夢。其實我一向都好唔想call白車入醫院。原因就係喺醫院入面其實係好唔舒服。最後我住咗五日醫院，佢哋都係搵唔到我上右背痛、右頸痛、後尾枕右邊頭痛、咀嚼無力、右邊舌頭冇力嘅原因係乜嘢，就算我出到聲要求，佢哋都唔肯幫我照下腦、頸、胸嘅MRI（因為MRI先係真正最能夠睇到啲地方係咪有問題），每隔一日先同我照一次X光同CT，根本睇唔到任何異樣。其實點解唔一次過一日照曬，要延長我喺醫院嘅痛苦呢？」文頌男補充表示明白公院人手不足，但這幾天無奈地感到：「有錢就有得醫，冇錢就等死囉」。

文頌男入公立醫院5日相當無耐。（IG：@koba_mcn）

自6月21日發文後，文頌男帖文引來極大迴響，他未有再更新或回應。其胞姐Hilary 則於個人IG以Story方式發文，透露Koba最新情況：「昨日發現腫瘤擴散，下半身沒有知覺，一個沉默的擁抱，大家沒有說話，將會面對甚麼，彼此心中有數。世人經常抱怨世界不公，世界的現實，無力感，若果是你當面對死亡的時候，你能放開嗎？」