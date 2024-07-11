度華年結局劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《度華年》陸劇改編墨書白小說《長公主》，有饒俊作為編劇，高翊浚為執導，由趙今麥、張凌赫領銜主演的一套以古裝劇為題材的電視劇。女主角趙今麥早前播出的《在暴雪時分》，拍擋吳磊飾演情侶受觀眾歡迎，還主演過熱門劇《初戀那件小事》，演技備受好評，這次首擔起古裝劇女主角，期待她飾演長公主的表現！而男主角張凌赫多次參演古裝大劇：《命轉皇后》、《蒼蘭訣》、《狐妖小紅娘月紅篇》等，名氣節節上升，被網友封為「古裝男神」，今次又再次擔起古裝劇男主角！本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。Trip.com獨家5%酒店優惠碼 - 所有酒店適用

度华年官微@Weibo

《度華年》｜劇情大綱

這部劇講述了大夏朝監國長公主李蓉(趙今麥 飾)以及當朝首輔裴文宣(張凌赫 飾)兩世迴轉，前世今生的故事。上一世，李蓉是一位有著野心和權謀的皇后，由於無法避開權謀陰險，失去了帝位。裴文宣則是一個性格冷淡、獨立自傲的朝廷首輔，表面上互不相讓、鬥嘴受氣，實則以退為進，想贏得公主的芳心。由於家世背景的緣分，二人前世結為政治夫妻，但沒有感情，先婚後愛。長公主李蓉病危，蘇容卿陪伴在側，他是長公主府的管事且李蓉最信的人，雖然李蓉與夏朝首輔裴文宣結婚，但他們針鋒相對，借裴文宣對蘇容卿的一番說話，認為是他害她身患重病，於是命令蘇容卿殺害裴文宣，李蓉隨後也吐血身亡。醒來後，開啟了新一世，她發現自己重返18歲的長樂宮舊殿，重見父皇和已故婢女，亦知道裴文宣表裡不一，拒絕婚事。同時，裴文宣重返永寧24年，家道清貧，卻欣然答應皇帝提出的婚事，不懷好意地盤算着與長公主針鋒較量。

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重生後，李蓉、裴文宣夢回青春的歲月，驚喜地發現彼此竟擁有著前世的記憶，知道了彼此身分，漸漸得知原來上一世的誤會竟如此深重。二人決心攜手合作，共同尋找權謀背後的真相，破鏡重圓。最令人疑惑的是他們的死亡真相，李蓉如何中香美人毒，以及是誰在背後促使李蓉要求命絕裴文宣。裴文宣憶起上一世，質疑李蓉中毒都背後兇手是蘇容卿，懷疑他與皇后上官雅勾結，但原來，真正兇手竟是李蓉弟弟李川。李川擔心父皇逝去，會陷入權爭暗鬥之亂，李蓉聲勢浩大，會威脅帝位，成為繼承人，繼而李川借蘇容卿使李蓉和裴文宣之間產生裂痕，又在背後組織陰謀，害死李蓉以守住王位。

在化解誤會、查明真相的過程中，他們重拾了對彼此的情感，又一次愛上對方。從一對相愛相殺、互相猜忌歡喜冤家，到最終認定了命中注定的靈魂伴侶，彌補前世的遺憾，經歷了一段充滿波折起伏的愛情傳奇。

《度華年》播出時間｜最新追劇日曆

《度華年》一共有40集，由優酷播放，2024年6月26日起中午12:00播出。優酷VIP會員首更6集（12:00更新1-3集，18:00更新4-6集），週六至週一每日18:00更新1集，週二至週五每日18:00更新2集。SVIP每日12:00更新，集數更新則與會員同步。而非會員就首更2集， 之後每日更新一集。香港地區由viu.com同步會員線上播放。台灣地區Netflix於2024年7月2日起播放。

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《度華年》｜演員人物關係圖

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《度華年》｜演員

趙今麥 飾 李蓉

大夏朝長公主，經歷過牢獄之災、政變。雖然外表年輕，但內心成熟。

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張凌赫 飾 裴文宣

當朝首輔，個性冷淡。

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陳鶴一 飾 蘇容卿

長公主府的管事，李蓉最信的人

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劉旭威 飾 李川

李蓉弟弟，謀取王位，借蘇容卿使李蓉和裴文宣之間產生矛盾。