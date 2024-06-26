影帝愛妻激罕露面與小朋友合照竟惹慨嘆　老公親揭多年不生育真相

現年60歲的影帝劉青雲與56歲的老婆郭藹明於1998年結婚，今年是兩人結婚26周年，夫妻倆多年來一直恩愛如昔，經常出雙入對，是圈中的模範夫妻。劉青雲貴為影帝與港姐冠軍出身的老婆郭藹明生活卻十分貼地，兩人亦不只一次被網民於平民小店或在街頭偶遇。他們作風一向很低調，早已淡出幕前的郭藹明亦甚少公開露面。近日他們夫妻倆拍拖去看由李麗珍與邵仲衡主演的短片《宇宙有什麼不是暫時》，就被網民公開了兩人的合照。

郭藹明和劉青雲於拍攝《大時代》時結緣。(《大時代》劇照 )

劉青雲與郭藹明的一張舊照翻Hit。(小紅書)

劉青雲﹑郭藹明不時被拍到手牽手。（視覺中國）

日前有網民於社交網分享了她與劉青雲和郭藹明與的合照，相中還有幾位小朋友，原來他們該短片的小演員。博主留言寫道：「紀錄一下，最後一場鮮浪潮《宇宙有什麼不是暫時》，謝謝所有愛錫佢哋的人再次抽空來支持。」估計她是其中一位小朋友的家長。該片最後上映日是6月23日，照片應是攝於當天。戴上帽和戴口罩的郭藹明仍難掩星味，她難得肯露面與老公一起與粉絲合照，兩人都表現得十分親民，劉青雲更抱起了其中一名小女孩，與老婆郭藹明露出慈父慈母模樣。

有網民感嘆兩人擁有優良基因卻選擇不生小朋友，其實劉青雲曾在訪問中回應不生小朋友的原因，表示：「朋友都跟我說，生一個小孩能讓夫妻關係更緊密，如果我們的夫妻關係已經非常親密，那就不用生小孩了。」

劉青雲與老婆郭藹明以及一班小朋友合照。(小紅書)

劉青雲與老婆郭藹明以及一班小朋友合照。(小紅書)

劉青雲與老婆郭藹及小朋友合照。(小紅書)

《宇宙有什麼不是暫時》由李麗珍主演。(劇照)

鄭紹康與劉青雲合照。(ig圖片)

汪曼玲偶遇劉青雲與郭藹明合照。(fb圖片)

劉青雲夫婦與張鳳妮合照。(fb圖片)

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