樂壇天后被偶遇生圖曝光驚現五五身矮一截　粉絲爆背後原因惹熱議

現年51歲的樂壇天后陳慧琳（Kelly）與13歲大仔「蝦餃仔」劉昇於2022年12月16日在何文田加多利山遇交通意外，陳慧琳面部、手部擦傷，腳部撞瘀，「蝦餃仔」亦撞瘀面部。由於她這次意外是弄傷了臉，且要在臉上做手術縫針，恐有毁容之虞，令不少網民都大表擔心。幸好她康復情況理想，養傷後已全面復出重新投入工作，狀態火速回勇。陳慧琳亦是圈中出名的凍齡女神，無論樣貌身材都一直keep得好好，日前就有網民就於社交網分享了陳慧琳在原相機下的最新近照。

陳慧琳修圖後的靚樣。(ig圖片)

陳慧琳在活動上講起車禍事發經過，仍心有餘悸。（陳順禎攝）

該名網民曬出她昨日與陳慧琳在一家時裝店同的合照，留言寫道：「逛街偶遇到陳慧琳～好靚哦，經紀人拍的我死亡視角。」相中可見不只博主被拍得死亡視角，就連陳慧琳亦一樣被影得醜了又矮了一截，原來身材比例完美，又高又Fit爆的她，在經理人的鏡頭下變得腳短，更呈現出五五身的比例。不少網民都讚陳慧琳依然好靚：「她真的好凍齡 而且沒有高科技感」、「陳慧琳和鄭秀文真的是看不出年齡也不大看出保養痕跡的女明星！」博主就回應指陳慧琳本人皮膚真的很好。

網民於時裝店同偶遇陳慧琳。(小紅書)

陳慧琳被偶遇生圖。(小紅書)

陳慧琳被偶遇生圖。(小紅書)

陳慧琳被偶遇生圖。(小紅書)

陳慧琳被偶遇生圖。(小紅書)

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