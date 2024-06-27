29歲《造星》小花憑ViuTV走紅曾被指反骨　今看加入TVB為正確決定

無綫（TVB）綜藝節目《福祿壽訓練學院》早前播出十強生死賽中，最後一輪一對一「扮嘢」大對決，其中關嘉敏以《夢中人》造型亮相，完美演繹王菲的迷離神態，大獲好評，令關嘉敏再度獲網民關注。

關嘉敏彷效王菲以慵懶姿態擺出各式的招牌甫士，連「跌膊」這一項都做到十分細微。(節目截圖)

李思捷都大讚關嘉敏演出得十分自然。(節目截圖)

關嘉敏還原王菲經典「夢中人」的造型。(節目截圖)

現年29歲的關嘉敏跳舞出身，2015年簽約加入BINGO女團出道，出道至今已9年。可惜過往星路發展平平，女團未有大紅大紫，BINGO更由5人變3人。2020年關嘉敏參加ViuTV選秀節目《全民造星III》，打入20強人氣急升，10強爭奪戰跳唱蔡依琳《舞孃》令人印象尤深，展現舞台天份，止步20強後不少網民更為其不值。

關嘉敏2020年在《全民造星III》人氣急升。(關嘉敏ig)

《全民造星III》後，關嘉敏曾受訪爆未獲ViuTV賞識談合作。最後關嘉敏選擇簽約邵氏，入TVB拍劇作新嘗試，卻被部分激進網民力斥「反骨」，指憑ViuTV走紅卻倒戈入TVB，關嘉敏在節目《Mean Talk》談及此事時一度淚灑當場，不堪壓力自認「連呼吸都會俾人鬧。」

關嘉敏《全民造星III》跳唱《舞孃》令人印象深刻，不少網民都為其未能入10強而感不值。（節目截圖）

然而回過頭看，關嘉敏加入TVB是正確決定。相比ViuTV，TVB有更多拍劇機會，關嘉敏亦成功以演員新形象入屋，去年在《愛·回家之開心速遞》演焦浩軒女友成功獲得迴響，獲讚演技不俗；在葉念琛執導的《美麗戰場》演小三亦引起注目，更有人大讚為「可造之材」。而TVB製作的表演類綜藝節目較多，即便是知名度較低的藝人及新人亦較多機會，今又得貴人李思捷賞識，不時有新突破；反觀如堅守ViuTV，關嘉敏獲配資源一定不及TVB多，即使開劇、拍綜藝，一定以捧MIRROR、COLLAR為先，排隊都未必輪到關嘉敏。

其實關嘉敏有樣有身材，跳舞好、演戲不差，難能可貴的是有觀眾緣，在《全民造星III》、《愛·回家》、《美麗戰場》均令人有記憶點，亦具舞台魅力，絕對是有潛力的藝人，欠缺的是機運。十年磨一劍，若關嘉敏願意虛心努力，相信未來可期。

關嘉敏通過《愛回家》「Heidi」等角色獲得巨大成功。（TVB）

關嘉敏不少表演都令人有記憶點。（節目截圖）

關嘉敏有樣有身材。(關嘉敏ig)

關嘉敏曾演由葉念琛執導的《美麗戰場》，戲中她飾演小三圓圓，被網民大讚佢演得入型入格。(關嘉敏ig)

關嘉敏穿黑Bra同丁子朗上演床上戲。(網上圖片)

關嘉敏在《開心無敵獎門人》吸波。(《開心無敵獎門人》截圖)

關嘉敏參演處境劇《愛．回家之開心速遞》。（影片截圖）

關嘉敏身形相當靚。（IG：@carcar.carman）

關嘉敏身形相當靚。（IG：@carcar.carman）

關嘉敏身形相當靚。（IG：@carcar.carman）