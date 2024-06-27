HOY TV巴黎奧運評述陣容率先爆　伍家朗李慧詩撼贏「新奧運六星」

2024巴黎奧運將在7月26日至8月11日舉行，繼TVB公布「新奧運六星」包括2016年香港小姐亞軍劉穎鏇、東張女神何沛珈、J2er何泳芍、主持鄭衍峰、上位小生孔德賢和黃庭鋒造勢後，HOY TV亦曝光超華麗的巴黎奧運評述陣容，絕對是過之而無不及！

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HOY TV的巴黎奧運評述陣容包括，人稱「牛下女車神」的香港單車代表李慧詩、 奧運風帆金牌得住李麗珊、前「亞洲車神」黃金寶、香港羽毛球隊星將伍家朗、東京奧運女團銅牌成員蘇慧音、香港七人欖球隊名將姚錦成、花劍「大師兄」張小倫和何雁詩等星級運動員擔任電視專業評述，以超專業的角度以及運動員的心態，與香港市民直擊賽事以及講解比賽內容，令人期待！

李麗珊與黃金寶為HOY TV擔任奧運評述。

李慧詩為常駐主持。

自去年杭州亞運、FIVB世界女排聯賽和亞洲盃足球賽，HOY TV收視均不錯。HOY TV製作總監張志明亦透露為巴黎奧運已籌備半年有多：「今次都邀請咗40幾位現役及退役運動員擔任賽事專業評述，除咗想市民更加認識香港運動員，亦都想以運動員角度以最專業的角度同市民講解，猶如置身其中！」

HOY TV製作總監張志明透露已籌備2個多月。（葉志明攝）

完整名單：

常駐主持

李德能 徐嘉樂 李海光 陳欣欣 劉健基 吳毅豪 李慧詩

嘉賓主持 (評述多個項目)

李麗珊 黃金寶 何雁詩 張小倫 朱嘉望

專業評述 (主要評述自身專項)

顏冠一 (劍擊)

盧滿堂 (劍擊)

崔瑋俊 (游泳)

劉紹宇 (游泳)

張祐銘 (游泳)

葉姵延 (羽毛球)

伍家朗 (羽毛球)

蘇慧音 (乒乓球)

吳穎嵐 (乒乓球)

何鈞傑 (乒乓球)

張海琳 (賽艇)

陳佩琦 (田徑)

陳家豪 (田徑)

姚潔貞 (田徑)

黃曉盈 (體操)

吳翹充 (體操)

李德明 (體操)

姚錦成 (七人欖球)

吳國棟 (跳水)

蔡芳裕 (籃球)

張志德 (足球)

麥嘉欣 (馬術)

李雲峰 (拳擊)

蔡舜玉 (運動攀登)

江滿齊 (霹靂舞)

黃昭惠 (霹靂舞)