36歲倪晨曦4年抱3宣布第三胎出世　B仔親選英文名：糾結了很久

恭喜恭喜又一星B出世﹗ELVA倪晨曦2020年與從事金融業的Vincent結婚，4年抱3全屋都係囝囝，6月26日ELVA在IG報喜，細仔已順利出世，更「自行改名」為Nigel。



ELVA倪晨曦4年抱3相當利害﹗（IG：@misselvani）

ELVA倪晨曦4年抱3相當利害﹗（IG：@misselvani）

ELVA倪晨曦4年抱3相當利害﹗（IG：@misselvani）

36歲靚媽倪晨曦曾表示：「呢個都係意外嚟嘅，我哋大家係冇計劃嘅，不過我都用咗一個好長嘅時間去消化。（之前你話封肚唔生？）哈哈，係呀，大家都搵返之前我講過嘅說話，我收返先，哈哈，因為呢個世界冇絕對嘅，所以而家我唔再講以後生唔生呢件事啦。

倪晨曦曾笑稱第3胎是意外。（資料圖片）

短片中見到ELVA與囝囝已返回家中，她指自己為為孻仔取英文名糾結了相當長時間，最終決定讓囝囝自行決定，先在紙仔寫上兩個英文名，再將兩張紙仔一起放在B仔手中，最後細仔揀了Nigel。ELVA留言：「親愛的寶貝，歡迎你來到這個世界，還有加入我們的大家庭，兩個哥哥已經迫不及待的要和你玩！雖然在寶貝的名字上我們糾結了很久，但終於想到了一個方法，就是將命運交回你手中讓你自己選一個吧！雖然選擇也不多，噹噹噹噹！歡迎最新家庭成員Nigel的來到！媽咪爸爸只希望你健康快樂、平安幸福的長大，和哥哥們相親相愛。」

ELVA倪晨曦與囝囝已返回家中。（IG：@misselvani）

ELVA倪晨曦與囝囝已返回家中。（IG：@misselvani）

ELVA倪晨曦決定讓囝囝自己決定英文名。（IG：@misselvani）

ELVA倪晨曦決定讓囝囝自己決定英文名。（IG：@misselvani）

ELVA倪晨曦決定讓囝囝自己決定英文名。（IG：@misselvani）