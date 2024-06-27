冰河級美魔女生圖曝光真實狀態　嫁富商多年不生育被寵上天勁幸福

現年57歲的溫碧霞雖已年過半百，但是她仍保留住一顆純真少女心，經常作青春打扮，心境永遠年輕。她一向駐顏有術，多年來都Keep得好好，無論樣貌和身材都不似她的實際年紀，可算是圈中冰河級凍齡美魔女。而她每次於社交網上Post的靚相，都呈現出自己最美麗迷人的一面，身材也是Fit爆，令人羨慕。她還會間中發放性感福利圖，讓大家一飽眼福。日前有網民就分享了溫碧霞的生圖，曝光了她的真實狀態。

溫碧霞即將迎來57歲。（陳順禎攝）

溫碧霞外表好年輕！（微博圖片）

溫碧霞最新水着美照。(微博圖片)

該名網民於社交網貼出了溫碧霞在原相機之下的最新近照，以「香港🇭🇰偶遇明星」為標題留言寫道：「偶遇溫碧霞女神，好溫柔，我看了她好久，她還主動和我招手打招呼，我也發揮社牛，秒變迷妹，一直說“你好漂亮”，本人真的好瘦，好漂亮。」相中的溫碧霞身穿露肩連身迷你裙，露出玉臂以及一對白滑美腿，身材Fit爆，她邊走邊展現出燦爛笑容，生圖之下依然相當靚女。有網民留言讚她：「這個年齡這個狀態可以了。」博主亦表示溫碧霞真人狀態很好。溫碧霞與富商老公結婚多年一直沒有生小朋友，而選擇了領養，雖然她沒有為夫家傳宗接代開枝散葉，但仍獲老公寵上天，相當幸福。

溫碧霞生圖狀態絕佳。(小紅書)

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溫碧霞最新水着美照。(微博圖片)

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溫碧霞最新水着美照。(微博圖片)

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