「十優港姐」麥明詩(Louisa)與飛機師老公盛勁為(Keith)今年3月舉行連場婚禮,婚後兩人依然忙碌,直至上個月底才出發到馬爾代夫度蜜月,麥明詩亦有在IG分享蜜月之旅的短片大方放閃。不過蜜月過後,麥明詩同盛勁為亦已收拾心情,重拾工作,昨晚(26日)麥明詩在IG曬出近照,並寫道:「My unimpressed face when i have guests over for dinner but have work to do😐」

「十優港姐」麥明詩(Louisa)與飛機師老公盛勁為(Keith)今年3月舉行連場婚禮。(IG@louisa_mak)

好Sweet!(IG@louisa_mak)

上個月底出發到馬爾代夫度蜜月。(IG@louisa_mak)

潛水。(IG@louisa_mak)

老公視角。(IG@louisa_mak)

相中的麥明詩紥起頭髮,身穿白裇衫襯牛仔褲的她以素顏示人,目光呆滯,一臉憔悴,難掩疲態,與昔日在幕前光鮮亮麗的形象大不同,而她的「厭世樣」亦引起網民共鳴,紛紛留言道:「其實呢一面先係最日常最真實」、「變成了返工喪屍」、「好寫實呀」、「個樣好頹」。其實麥明詩從不介意公開自己最真實的一面,早前她分享了一張婚照,相中的她身穿裙褂,戴上金器,但就合埋眼,對着天張開口,只睇相都感受到她連搞三場婚禮的疲憊。

素顏出鏡的麥明詩目光呆滯,一臉憔悴,難掩疲態。(IG@louisa_mak)

真實一面。(IG@louisa_mak)

郎才女貌。(IG@louisa_mak)

夫妻檔拍住上!(IG@louisa_mak)