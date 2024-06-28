視帝夫妻拍拖旅遊被偶遇揭真實人品　一舉動嚇怕粉絲唔敢要求合照

日前剛度過了33歲的陳凱琳與比她大22年的視帝老公鄭嘉穎於2018年在峇里島拉埋天窗，兩人由拍拖到結婚生B，至今多年一直十分恩愛，婚後陳凱琳相繼誕下大仔鄭承悅（Rafael）、二仔鄭承亮（Yannick）以及三仔Carlos，為鄭家開枝散葉，四年抱三組成了幸福五口之家。夫妻倆雖然已經做了爸爸媽媽，日常生活重心都放在囝囝身上，但並不會因此而忽略了彼此，不時也會爭取時間享受二人世界。日前陳凱琳就與鄭嘉穎到了雲南麗江旅遊慶祝生日。

兩人十分恩愛。(ig圖片)

+ 1

陳凱琳亦有在社交網分享了一條她與老公拍拖旅遊慶生的短片，趁機放閃曬恩愛。兩人又攬又抱又扮錫錫，臉上均流露出幸福甜爆的笑容，真是閃盲網民。有網民就於雲南的旅遊景點偶遇兩人，並把她與陳凱琳的合照放到社交網分享，留言寫道：「偶遇鄭嘉穎陳凱琳夫婦，陳凱琳超級nice，還聊了幾句，超級美巨白好瘦好瘦，人群中一眼望去就不是普通人，八爺有點嚴肅沒敢上去合拍，哈哈哈。」所以她只跟陳凱琳一個合照，沒有鄭嘉穎份。

陳凱琳與老公鄭嘉穎甜爆放閃。(小紅書)

博主所指的八爺就是鄭嘉穎多年前飾演的一個角色。有網民留言表示：「鄭嘉穎只是表面看著嚴肅，人其實很和善的哈哈哈，陳凱琳真漂亮啊。」博主就回應對方表示：「跟他打招呼他沒有回應，就沒有敢上去合照，他老婆超級美，人群中一眼就看到，而且人真的特別好，我們還聊了幾句，很溫柔很大方。」令人感覺鄭嘉穎私底下原來挺cool的，對於粉絲打招呼竟然不回應。另有網民為鄭嘉穎護航說道：「kc比較i，你問他他也肯拍的。」指他只是性格比較內向而已，其實為人也是十分親切友善的。

粉絲於雲南與陳凱琳合照。(小紅書)

粉絲於雲南與陳凱琳合照。(小紅書)

陳凱琳與鄭嘉穎到雲南拍拖。(小紅書)

陳凱琳與老公鄭嘉穎甜爆放閃。(小紅書)

陳凱琳與老公鄭嘉穎甜爆放閃。(小紅書)

陳凱琳與老公鄭嘉穎甜爆放閃。(小紅書)

陳凱琳與老公鄭嘉穎甜爆放閃。(小紅書)

陳凱琳與老公鄭嘉穎十分恩愛。(小紅書)

陳凱琳與老公鄭嘉穎十分恩愛。(小紅書)

陳凱琳與老公鄭嘉穎十分恩愛。(小紅書)

陳凱琳與老公鄭嘉穎十分恩愛。(小紅書)

陳凱琳與老公鄭嘉穎十分恩愛。(小紅書)

陳凱琳與老公鄭嘉穎閃盲網民。(小紅書)

陳凱琳與老公鄭嘉穎閃盲網民。(小紅書)

陳凱琳與老公鄭嘉穎閃盲網民。(小紅書)

陳凱琳與老公鄭嘉穎閃盲網民。(小紅書)