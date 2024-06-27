40歲苟芸慧新照搣甩浮腫V面自拍驚訝網民　早前肚凸凸惹懷孕猜測

40歲的前華姐苟芸慧於2018年與富三代兼賽車手陸漢洋，結婚，婚後淡出娛樂圈，一直過着少奶奶生活。月初她相約好友聚會時，穿上貼身白色衫的苟芸慧更被網民指她「孕味濃」，日前苟芸慧在IG貼出V面新相，力證依然索爆。

苟芸慧（苟姑娘）是前華姐冠軍。（IG@joyfulck）

肚凸凸。（IG圖片）

苟芸慧日前在IG貼出新相，寫道：「晚安，心已經飛去旅行了。」從相中可見，苟芸慧搣甩浮腫，重回瓜子臉。大批網民看到茍芸慧新相後都大讚，更留言表示：「My beautiful Christine」、「Wow so pretty」、「好美啊」、「這逆生長簡直逆天」、「婀娜多姿兼且超級玲瓏浮凸嘅苟姑娘巧省鏡呀！」

苟芸慧搣甩浮腫，重回瓜子臉。（IG圖片）

苟芸慧在2018年與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋（William）結婚，正式封盤。（IG@joyfulck）

舉行童話婚禮。（資料圖片）

其實苟姑娘一向喜歡小朋友，曾在結婚時揚言生夠4個組織大家庭，2019年她透露希望兩年後生B，翌年更打排卵針接受雪卵手術，但苟姑娘注射排卵針後跑步而令身體不勝負荷，令她出現頭暈冒冷汗、呼吸困難的情況，最後由救護車送院。2021年兩人突然傳出婚變，有傳導火線是苟姑娘生仔心切，但老公卻未有配合，令婚姻出現暗湧，女方更已搬離貝沙灣愛巢。去年年初曾傳出二人破鏡重圓，但至今仍未見兩人合體放閃，而苟姑娘肚皮亦依然未有動靜，但熱愛小朋友的她就不時大曬與姪仔、姪女相處的片段，姑姪感情非常好！