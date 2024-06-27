愛回家｜楊明被點名唔受歡迎　懶理負評抱正面心態：繼續做好自己

現年43歲的楊明今日（27日）出席奧運節目《奧運智識玩》錄影，整個狀態非常之好，與早前現身莊思敏生日會時，被網民笑指臉如死灰的模樣，相差甚遠。楊明在接受《香港01》訪問時，更親解殘樣之謎。

楊明出席奧運節目錄影。（葉志明攝）

奧運將至，每個項目都有支持者，而問到奧運會最喜歡甚麼運動時，楊明就表示：「我最主要係睇跳水、游水，因為自己都比較鍾意水上活動。」還表示喜歡看排球 、籃球等比賽。

楊明今日狀態非常好。（葉志明攝）

而提到他早前出席莊思敏生日飯局，樣貌狀態甚差，黑眼圈超重，好像很多天沒有睡覺似的，被網民笑指臉如死灰，被猜測可能生活壓力大又或者被女友莊思明催婚等，健康狀況令人擔憂，對此他就表示：「嗰日我冇化妝，本身諗住係自己人食餐飯，冇乜點樣睇個儀容。呢排個黑眼圈係大嘅都唔係第一日，嗰日可能燈光，我睇返好似撞鬼咁。（催婚逼得太緊？）催婚呢啲嘢唔會太令到我大壓力嘅，我屋企爸爸媽媽都催到唔催，（對方家人呢？）其實伯母都覺得我哋開心就得㗎啦，但我都會繼續努力去畀心機啲做嘢，跟住就會畀好消息大家聽。（兩個對婚事有冇達成共識？）好幾年前都有共識，大家都想喺工作上面衝一衝刺先。」

楊明以準妹夫身份為莊思敏祝賀，但外貌嚇大家一跳。（IG：@jacquelinchng）

另外，提到其有份參演的處境劇《愛回家之開心速遞》近來被網民力數四宗罪，包括核心演員相繼離巢、劇情開始無聊感受不到有愛的元素、硬加入沒有觀眾緣的演員等，對此被點名是不受歡迎一份子的楊明就表示：「其實開頭都有留意網民講嘅嘢，但係聽返啲監製導演嘅回饋都頗為正面，所以唯有繼續做好自己。如果喺拍戲上面嘅話我會繼續努力，睇吓會唔會有一啲新嘅嘗試，新嘅角色再好啲，令到觀眾慢慢去接受我飾演嘅角色。」