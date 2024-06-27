林鈺洧唔受緋聞影響出席樂小姐生日飯局　譚嘉儀爆對方最新狀態

2024巴黎奧運即將在下月26日登場，備受全球關注。而每一屆都精心炮製奧運節目的TVB，今日（27日）就舉行《奧運智識玩》節目錄影，其中歌手譚嘉儀（Kayee）有份參與，她在接受《香港01》訪問時，對於日前與林鈺洧（Denice)一同出席樂小姐（樂易玲）生日飯局，她亦有問必答，直言Denice的狀態沒有任何異樣。

譚嘉儀喜歡看排球賽事。（葉志明攝）

Kayee在接受《香港01》訪問被問到最喜歡看奧運那一項體育運動時就表示：「其實每一次奧運我最鍾意睇嘅就係女子排球。我自己中學嘅時候都好鍾意打排球，雖然我呢個身高，大家都會話，吓 ！你打排球冇可能喎？其實我自己好鍾意。（點解冇朝排球員呢個方向進發呢？）因為自己知道身高唔夠。」

譚嘉儀感謝網民大讚自己身材好。（葉志明攝）

續提到日前在遊艇上為好姊妹朱智賢慶生，大曬好身材令網民讚不絕口，她就表示感謝並直言：「其實都冇話特登要騷身材嘅。因為我覺得有時出海開心影吓相都係一啲健康陽光與海灘嘅一啲相，自己都好想去留念。（夏天會唔會有更多機會曬好身材？）夏天應該會曬多啲太陽，（曬太陽都會穿泳衣喎）其實自己冇特登話要曬啲乜嘢，自己都好鍾意水上活動。」

林鈺洧近來與富商馬清揚傳緋聞。（VCG﹑IG圖片）

另外，提到其日前與林鈺洧、何沛珈等人為樂小姐慶生，是否一早已約好，她就表示：「佢（樂小姐）嘅朋友幫佢搞咗一個生日，所以佢朋友就邀請圈內嘅人。（有冇送禮物畀樂小姐？）樂小姐次次都非常客氣，唔使送喇！因為佢覺得大家都唔好破費。」講到林鈺洧近來與富商馬清揚傳緋聞消息多多，問到當晚對方心情如何，有否受影響時，她就表示：「當日我哋都係普通食飯，我哋冇傾太多嘅嘢，（佢心情點？）又唔覺得佢有咩特別唔同，都同平時差唔多。」