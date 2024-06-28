47歲前TVB小生IG突貼車頭相嚇窒網民　曾遭冼灝英擲傷兼自爆離婚

現年47歲的敖嘉年2021年宣布離開TVB後，以自由身在開電視及ViuTV接工作。昨日（27日）敖嘉年突然在Instagram上載了黑白照，由於沒有透露貼相原因，嚇窒網民。

敖嘉年2021年宣布離開TVB後，以自由身在開電視及ViuTV接工作。（IG圖片）

敖嘉年突然在Instagram上載了黑白照，嚇窒網民。（IG圖片）

敖嘉年昨日在Instagram上載黑白照，並留言寫道：「傻仔年，唔緊要啦Is ok」同時標註「#車頭相」，令不少及粉絲感擔憂。其好友吳家樂更留言安慰：「出車散吓心啦」，有網民留言慰問：「有咩5（唔）開心找朋友king（傾）下 5（唔）好鬱住嚮個心度 加油 support you」、「你點啊，一定要開心，希望在明天啊嘛」。

《巾幗梟雄》的二世祖蔣必文，是敖嘉年的成名作，更贏得該年的「飛躍進步男藝員」獎。（劇照）

敖嘉年加入TVB後拍攝過不少劇集，當中在《巾幗梟雄》做反派「蔣必文」跟令他奪得2009年「飛躍進步男藝員」。翌年再憑《巾幗梟雄之義海豪情》「排骨仔」一角，入圍《萬千星輝頒獎典禮2010》「最佳男配角」最後五強。

09年敖嘉年以《巾幗梟雄》蔣必文獲「飛躍進步男藝員」。有別於過往嘅「飛躍男」模式，敖嘉年於獲獎後未見被公司力捧，一直游走於二、三線之間，至2016年他因北上發展，而由經理人合約改簽部頭合約。（VCG）

習武多年的敖嘉年曾於2010年出席《花花世界花家姐》煞科宴，當時有指冼灝英在席間用酒杯擲傷敖嘉年眉骨，令敖嘉年要入院縫針。有傳媒報道事件起因有傳是敖嘉年對冼灝英修習的「大聖劈掛」感興趣，還稱冼灝英做師傅。不過後來敖嘉年拜陳觀泰為師，令冼灝英心感不憤。

敖嘉年於2022年2月被爆疑與蔣家旻發展婚外情後，他才承認跟太太已經在三年前離婚。（IG圖片）

另外，敖嘉年有過一段婚姻，於2016年與拍拖16年的圈外女友結婚，兩人曾一起開廣告公司。敖嘉年於2022年2月被爆疑與蔣家旻發展婚外情後，他才承認跟太太已經在三年前離婚。