吳婉芳新抱霍詠盈公開結婚請柬設計　回禮利是原來只有呢個數？

霍英東二房孫女霍詠盈(Caroline)2021年11月與吳婉芳大仔胡智略(Caspar)結婚,婚後不時在社交平台放閃,羨煞旁人。雖然婚禮過去已經近3年,但直至近日霍詠盈才着手整理當日的喜帖同利是等等,她在IG曬出照片,並留言:「Yes, I know it’s been 3 years. Finally decided to deal with leftover wedding invitations, empty red packets and cards. (是的,我知道已經過去三年了,終於開始處理剩下的結婚請柬和清空利是了。)」

霍英東二房孫女霍詠盈(Caroline)2021年11月與吳婉芳大仔胡智略(Caspar)結婚。(IG@lynuswoo)

郎才女貌。(IG@carolinefwy)

奶奶似家姐!(IG@carolinefwy)

雖然婚禮過去已經近3年,但直至近日霍詠盈才着手整理當日的喜帖同利是等等。(IG截圖)

相中所見,喜帖以深綠色為底色,再以金色字印上一對新人的英文名「Caroline」及「Caspar」,相當有心思。而霍詠盈逐封拆開利是,將利是封內的20元紙幣取出,她寫道:「Good thing I didn’t just throw them all away.(還好我沒有把它們全部丟掉。)」不少網民都笑言想不到原來出身富裕的霍詠盈同胡智略亦跟足傳統封20元的回禮利是。其實在發出正式請柬後,照中式傳統是會在派帖時附上回禮利是,通常為10-20元。

喜帖以深綠色為底色,再以金色字印上一對新人的英文名「Caroline」及「Caspar」,相當有心思。而霍詠盈同胡智略亦跟足傳統,封20元的回禮利是。(IG截圖)

小手作。(IG截圖)

霍詠盈與胡智略同樣出身富裕,霍詠盈爸爸霍文遜是著名醫生,她也是一名高材生,畢業於英國皇家藝術學院建築系碩士。而胡智略是前港姐亞軍吳婉芳與富豪老公胡家驊的大仔,畢業於華仁書院和哈羅公學,並以一級榮譽的成績畢業於倫敦大學經濟系,之後繼續修讀碩士學位。胡智略同霍詠盈這對姊弟戀一向低調,但2021年舉行婚禮時亦成為城中熱話!

霍詠盈不時出席品牌活動。(IG@carolinefwy)

完美側顏!(IG@carolinefwy)

不時放閃。(IG@carolinefwy)

夫妻相!(IG截圖)