應采兒陳小春大仔Jasper小學畢業　致詞有大將之風學費高達38萬

應采兒與陳小春的大仔陳胤捷（Jasper），小時候父子檔拍攝節目《爸爸去哪兒5》，父子倆有趣的互動讓一家人受到許多觀眾喜愛。轉眼間Jasper已經小學畢業，在其貴族名校畢業典禮上，更成為學生代表上台致辭，甚有大將之風。



應采兒與陳小春育有兩子。（IG：@yingcaier）

應采兒與陳小春育有兩子。（微博@yingcaier）

應采兒與陳小春的大仔Jasper相當照顧弟弟。（微博@yingcaier）

Jasper當年參加節目只有4歲。（微博圖片）

陳小春應采兒一家定居上海，而Jasper亦在當地就學，入讀星二代至愛的國際學校上海耀中外籍人員子女學校，鄭希怡的女兒梁浸浸、王祖藍與李亞男的大女Gabby、丁子高與楊千嬅的兒子Torres、及吳尊的一對仔女NeiNei和Max等都就讀同一學校。

Jasper為學校做導賞員。（微博圖片）

應采兒陳小春大仔Jasper甚有大將之風。（微博圖片）

應采兒陳小春大仔Jasper擔任學校校慶司儀。（微博圖片）

Jasper替學校拍攝宣傳影片，不僅中英語切換自如，氣質更是從容大方，讓網民大讚。（微博 / @芒果撈小盟主）

Jasper替學校拍攝宣傳影片，不僅中英語切換自如，氣質更是從容大方，讓網民大讚。（微博 / @芒果撈小盟主）

Jasper替學校拍攝宣傳影片，不僅中英語切換自如，氣質更是從容大方，讓網民大讚。（微博 / @芒果撈小盟主）

Jasper表現相當亮眼，先後化身小導遊帶大家導賞校內不同設施，又在校慶活動上擔任主持之一，流利普通話及英語表現淡定甚有大將之風。轉眼Jasper小學畢業，穿上畢業袍，氣定神閒上台演講致辭。原來將11歲的Jasper開始箍牙，依舊口齒伶俐氣質從容大方，讓網民大讚。Jasper與同學齊齊拋四方帽揮別小學生涯。

應采兒陳小春大仔Jasper就讀上海耀中外籍人員子女學校。（官網圖片）

應采兒陳小春大仔Jasper小學畢業。（官網圖片）

應采兒陳小春大仔Jasper小學畢業。（官網圖片）

應采兒陳小春大仔Jasper小學畢業。（官網圖片）

應采兒陳小春大仔Jasper擔任學生代表上台致詞。（官網圖片）

應采兒陳小春大仔Jasper擔任學生代表上台致詞。（官網圖片）

應采兒曾透露，替Jasper轉學到上海為了學習好中文，對兒子的教育規劃是希望走名校路線，目標是清華、北大和耶魯，她精挑細選讓Jasper入讀著名貴族學校上海耀中外籍人員子女學校，小學學費達人民幣31萬800元（約港幣33萬元）至317,000人民幣（約34萬港元），升讀中學後學費更高達35萬9100元（約38萬港元）！