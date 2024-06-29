龔慈恩帶細仔見經理人公司高層疑鋪路入行　高大靚仔獲讚明日之星

現年60歲的龔慈恩與前夫林煒育有兩名子女，大女林愷鈴（Ashley）外形出眾，已入行發展的她更有「最美星二代」的美譽。而龔慈恩的細仔林卓毅（Addison）同樣高大靚仔，更被封為「翻版金秀賢」。日前龔慈恩帶囝囝一起出席飯局，「天下第一關」鄭紹康（Francis）在IG曬出合照，同場還有龔慈恩經理人公司高層朱淑儀，眾人一起共進午餐，鄭紹康更對林卓毅讚不絕口！

龔慈恩Keep得好好。（IG@kung_mimi）

大女林愷鈴（Ashley）外形出眾，已入行發展。（IG@kaening）

有「最美星二代」的美譽。（IG@kaening）

龔慈恩帶囝囝一起出席飯局，「天下第一關」鄭紹康（Francis）在IG曬出合照，同場還有龔慈恩經理人公司高層朱淑儀。（IG@numberonepr）

鄭紹康留言道：「Happy lunch with super manager Elaine and my fav actress Mimi Kung and son Addison, we can tell he is the star of tomorrow! Have a great trip and congrats on the graduation, have a great summer and see you again soon!!（與超級經理人Elaine和我最喜歡的女演員龔慈恩及她的兒子Addison共進午餐，我們可以預見他是明日之星！祝你旅途愉快，恭喜畢業，享受暑假，很快再見！）」龔慈恩囝囝林卓毅過往甚少露面，但本月初龔慈恩曾在IG曬出同一對仔女一起去睇音樂劇的合照，可見林卓毅高大靚仔，眉清目秀，充滿星味，不少網民都留言大讚龔慈恩一家三口顏值超高！

鄭紹康更對林卓毅讚不絕口！（IG@numberonepr）

一家三口去睇音樂劇。（IG@kung_mimi）

顏值高！（IG@kung_mimi）

高大靚仔！（IG@kung_mimi）

林卓毅不但外形出眾，更是品學兼優，高中畢業於加拿大貴族寄宿私立學校Appleby College，該校是全球最頂尖的50間高中之一。除了學業成績優異之外，林卓毅還擅長拉小提琴和吹色士風，同時亦是一名運動健將，曾是學校橄欖球隊隊員，亦喜愛打籃球，又曾於粵語朗誦比賽奪冠軍，可謂是文武雙全。據知林卓毅其後到英國升學讀法律，曾在2022年與家姐林愷鈴一起拍廣告，當時他接受訪問時坦言不抗拒入行。而龔慈恩同林愷鈴同屬一間經理人公司，今次帶埋囝囝出席飯局，未知是否為囝囝入行鋪路呢？

為囝囝入行鋪路？（IG@numberonepr）

龔慈恩同林愷鈴同屬一間經理人公司。（IG@kung_mimi）

龔慈恩曾帶埋一對仔女同曾華倩飯敘。（IG@kung_mimi）

2022年7月出席《七人樂隊》特別場。（微博@龔慈恩）