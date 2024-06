龔慈恩帶細仔見經理人公司高層疑鋪路入行　高大靚仔獲讚明日之星

現年60歲的龔慈恩與前夫林煒育有兩名子女,大女林愷鈴(Ashley)外形出眾,已入行發展的她更有「最美星二代」的美譽。而龔慈恩的細仔林卓毅(Addison)同樣高大靚仔,更被封為「翻版金秀賢」。日前龔慈恩帶囝囝一起出席飯局,「天下第一關」鄭紹康(Francis)在IG曬出合照,同場還有龔慈恩經理人公司高層朱淑儀,眾人一起共進午餐,鄭紹康更對林卓毅讚不絕口!

鄭紹康留言道:「Happy lunch with super manager Elaine and my fav actress Mimi Kung and son Addison, we can tell he is the star of tomorrow! Have a great trip and congrats on the graduation, have a great summer and see you again soon!!(與超級經理人Elaine和我最喜歡的女演員龔慈恩及她的兒子Addison共進午餐,我們可以預見他是明日之星!祝你旅途愉快,恭喜畢業,享受暑假,很快再見!)」龔慈恩囝囝林卓毅過往甚少露面,但本月初龔慈恩曾在IG曬出同一對仔女一起去睇音樂劇的合照,可見林卓毅高大靚仔,眉清目秀,充滿星味,不少網民都留言大讚龔慈恩一家三口顏值超高!

林卓毅不但外形出眾,更是品學兼優,高中畢業於加拿大貴族寄宿私立學校Appleby College,該校是全球最頂尖的50間高中之一。除了學業成績優異之外,林卓毅還擅長拉小提琴和吹色士風,同時亦是一名運動健將,曾是學校橄欖球隊隊員,亦喜愛打籃球,又曾於粵語朗誦比賽奪冠軍,可謂是文武雙全。據知林卓毅其後到英國升學讀法律,曾在2022年與家姐林愷鈴一起拍廣告,當時他接受訪問時坦言不抗拒入行。而龔慈恩同林愷鈴同屬一間經理人公司,今次帶埋囝囝出席飯局,未知是否為囝囝入行鋪路呢?

