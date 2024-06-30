逆齡女神機場素顏生圖曝光真實狀態　曾被影到內地坐輪椅一臉病容

現年43歲的鍾欣潼 （阿嬌）自2022年參加了《乘風破浪的姐姐》第三季成功減肥，激瘦13kg後，足足瘦了兩個碼的她已回復最佳狀態兼重回顏值巔峰。阿嬌至今依然keep到無反彈，激瘦身材獲網民一致讚嘆女神歸位。她月前與好姊妹蔡卓妍及容祖兒合作拍攝的綜藝節目《因為是朋友呀》第二季正式播出，在節目中阿嬌更表示自己已瘦了15kg。又說：「但是減得太離譜的也是不健康的，追求的就是健康美。」

而家超fit。（微博@鍾欣潼）

阿嬌鍾欣潼瘦了好多（IG@q_gill）

嬌嬌好靚。（微博@鍾欣潼）

減肥後的鍾欣潼確是又靚又Fit，昨日有網民於社交網分享了在機場偶遇阿嬌的生圖，留言寫道：「香港機場偶遇明星阿嬌」，曝光了阿嬌在原相機下最真實狀態。相中可見阿嬌身穿黑色鬆身T恤現黑色修身長褲，頭戴cap帽和太陽眼鏡，翹上雙手站在登機櫃位前，與同行友人在聊天。雖然阿嬌打扮得比一般市民還要樸素低調，但仍被一眼認出，沒有化妝的她看上去氣息相當不錯，素顏靚樣也挺出眾。

阿嬌機場被偶遇生圖。(小紅書)

月前阿嬌曾被內地網民影到她於街頭現身，當時她坐在輪椅上，由一名小女孩推着，旁邊還有一名伯伯。阿嬌身穿大衣，戴上冷帽，腿上蓋住被子，看來一臉病容。其實阿嬌當時是在拍戲，博主寫道：「阿嬌在我家樓下拍戲，隔著窗戶看到本尊了，是個年代戲，難怪在我們這種老社區取景。」有阿嬌的粉絲也在留言區表示，「她這部戲名字叫《完美告別》，她是個單親媽媽並且癌症晚期了。 這兒我估計已經快不行了」，有網民又謂：「這部電影是想哭死我吧。」

阿嬌拍戲被偶遇。(小紅書)

阿嬌拍戲被偶遇。(小紅書)

阿嬌拍戲被偶遇。(小紅書)