反黑英雄｜顏仟汶感激遇上「西敏寺」：確實令我覺得我係專業演員

TVB劇集《反黑英雄》播出一星期以來成績也相當不錯。劇集中出現了頗多新面孔，亦同時有熟悉的面孔，其中飾演「阿敏」的顏仟汶可謂是既熟悉又新鮮的演員。顏仟汶自1989年就讀無綫電視藝員訓練班加入娛樂圈，後來先後拍過電影又加入亞視。早年她重返娛樂圈，先後在《愛·回家之開心速遞》飾演 飛機乘客，參演《大醬園》、《一舞傾城》以及《反黑英雄》。



顏仟汶在劇集《反黑英雄》中飾演「西敏寺」。（截圖）

顏仟汶接受《香港01》訪問時提到，原來自疫情期間在內地東莞生活了約三年時間，直到上年4月才搬回香港居住。她說：「終於返返嚟我最愛嘅香港！習唔習慣？習慣嘅，因為喺香港已經生活咗幾十年，確實上面係好方便，方便跟本唔使出街。」她亦透露，當年因為需要往內地工作登台，所以沒辦法之下唯有搬到內地居住，免除被隔離的煩惱。

顏仟汶出席《反黑英雄》宣傳活動。（梁碧玲 攝）

既然內地居住方便，又為什麼要搬回香港？她坦言因為「冇朋友」，說道：「唯一唔習慣嘅係，村屋冇外賣！搬上去係為生活，但係嗰三年好掛住爸爸，同埋喺上面都幾孤獨，好難識新朋友，就算識新朋友，係文化唔同，有啲未必係廣東省，而係外省，溝通又唔同，唔係冇乜朋友，係直頭冇。返咗嚟就好好多啦，係自己屋企咁。」

顏仟汶keep得勁好。（梁碧玲 攝）

大家總覺得顏仟汶近幾年才重回娛樂圈，談到這個話題，她就分享自己的演藝生涯：「我係1989年TVB訓練班，做咗95年，跟住去咗馬來西亞拍嘢，拍完就返返嚟亞視，拍完就去咗拍電影，拍完電影大約04年05年開始，成個娛樂圈都唔係好蓬勃，但係我都冇諗過退出。嗰陣時冇嘢拍，有台就登囉，嗰時就喺西貢碼頭搞餐廳，搞咗成十幾年，後尾《無間道》又將香港個電影圈拉返返嚟，又多返嘢拍，我就慢慢返嚟拍嘢。」

顏仟汶keep得勁好。（梁碧玲 攝）

顏仟汶說，其實自己一直都在演藝圈中沒離開過。（梁碧玲 攝）

她解釋說，其實自己一直都在演藝圈中沒離開過，說：「拍咗《家族榮耀 》仲有中央一台嘅《獅子山下的故事 》，仲有《戰毒》，其實我拍咗好多，但係大家冇印象，因為喺香港冇上，只係喺網上。」她亦表示十分歡迎任何單位搵她拍戲，說：「我但求遇到好角色，呢個係夢寐以求日日望緊嘅。呢個『西敏寺』係我，入行以嚟拍咗咁多嘢，呢個角色令我，確確實實，我係一個專業嘅演員。我好開心，個角色唔係好重（戲），但係有故事同埋有啲啲發揮。」