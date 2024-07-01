無綫準視后被捕獲無懼素顏示人狀態極佳　一親民舉動令人意想不到

現年37歲的高海寧（高Ling）去年憑無綫劇《新聞女王》中飾演「許詩晴」一角爆紅，除了在《萬千星輝頒獎典禮2023》中奪得「最佳女配角」，更在內地人氣飆升，工作接到手軟，加上有綜藝節目《無限超越班2》「助攻」，成功吸納大批內地粉絲，更有粉絲笑言希望來港旅行時能偶遇高Ling。而近日，又有內地遊客來港旅行時，成功捕獲高Ling，而高Ling的舉動更令她感到非常喜出望外。

高海寧（高Ling）上年憑《新聞女王》人氣急升，獲得不少內地綜藝節目的邀請。（影片截圖）

高海寧因為《新聞女王》而人氣急升，並在《萬千星輝頒獎典禮2023》中奪得「最佳女配角」。（視覺中國）

高海寧在內地曝光率非常高。（《無限超越班2》微博圖片）

該女遊客事後將自己與高Ling的合照分享到小紅書，並興奮寫道：「在香港偶遇到高海寧啦！！」相中高Ling戴上墨鏡，以素顏示人，皮膚非常緊緻，而且她穿上一件緊身白色恤衫，迫爆上圍表露無遺，整個人的狀態好到爆。

近日又有內地遊客來港偶遇高海寧，並成功合照。（小紅書）

女遊客大讚高Ling皮膚和身材都好到爆。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

這位女遊客講述當時在店裡見到一位儀態好好、身材也好好的女士，看了看樣子覺得好像高Ling，但不是很確定，於是上前詢問了一下是不是本人：「結果真的是真人！」她又大讚高Ling人超nice又很溫柔、素顏的皮膚狀態也很好，重點的是素顏也願意合照。網民也認同這位女遊客的說法，留言大讚：「高Ling真的一直很nice！」、「覺得佢真人靚過上鏡好多」；可見高海寧在大家心目中的印象相當不錯。

高海寧近年撈得風山水起。（IG@sammkoling）

成黃金盛女筍盤。（IG@sammkoling）

高海寧身材真係無得彈。（IG@sammkoling）

無敵側身。（IG@sammkoling）

高海寧穿上一件深藍色幼身吊帶連身裙，若隱若現非常性感。(ig@sammkoling)