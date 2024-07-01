《愛回家》「賈名媛」邱芷微男友巨鑽求婚　未婚夫曾患癌切胃保命

恭喜恭喜﹗現年36歲，在TVB處境劇《愛回家之開心速遞》中飾演賈名媛的邱芷微Chelffy， 6月30日獲拍拖多年的男友陳志忠（Wilson）以巨鑽戒指求婚：「非常驚喜的一個下午🥹 I SAID YES﹗」



現年36歲的邱芷微Chelffy，在TVB處境劇《愛回家之開心速遞》中飾演飾演賈名媛。（IG：@chelffy）

邱芷微（Chelffy）在《愛回家之開心速遞》中飾演「賈名媛」。（TVB截圖）

現年36歲的邱芷微Chelffy，在TVB處境劇《愛回家之開心速遞》中飾演飾演賈名媛。（IG：@chelffy）

現年36歲的邱芷微Chelffy，在TVB處境劇《愛回家之開心速遞》中飾演飾演賈名媛。（IG：@chelffy）

邱芷微前年參加《中年好聲音》時，曾在IG寫下長文透露疫情期間她和男朋友相繼患病：「我突然確診類風濕關節炎，需要長期靠藥物控制病情，暫時唔可以做影響關節的運動及過於操勞；而我男朋友Wilson 更突然得了胃癌，需要做手術切除7/8胃部。」二人拍拖多年更攜手歷經生死，患難見真情，Wilson在公司五周年慶祝活動上，秘密策劃求婚令Chelffy感動落淚。

《愛回家之開心速遞》中飾演賈名媛的邱芷微Chelffy， 6月30日獲拍拖多年的男友陳志忠（Wilson）以巨鑽戒指求婚。（IG：@chelffy）

《愛回家之開心速遞》中飾演賈名媛的邱芷微Chelffy， 6月30日獲拍拖多年的男友陳志忠（Wilson）以巨鑽戒指求婚。（IG：@chelffy）

《愛回家之開心速遞》中飾演賈名媛的邱芷微Chelffy， 6月30日獲拍拖多年的男友陳志忠（Wilson）以巨鑽戒指求婚。（IG：@chelffy）

《愛回家之開心速遞》中飾演賈名媛的邱芷微Chelffy， 6月30日獲拍拖多年的男友陳志忠（Wilson）以巨鑽戒指求婚。（IG：@chelffy）

《愛回家之開心速遞》中飾演賈名媛的邱芷微Chelffy， 6月30日獲拍拖多年的男友陳志忠（Wilson）以巨鑽戒指求婚。（IG：@chelffy）

Wilsson表示：「630係代表同你嘅愛人表達愛意。而且今年2024年6月30日原來係大吉日做任何事情都會順利。好像冥冥中有安排，今日所有事情都進行得非常順利。我相信Chelffy都非常難忘。」而Chelffy亦感動表示：「成日話佢功夫佬正正直直，但估唔到Wilson都有浪漫的一面，原來這個秘密的行動，佢籌備咗個幾月😂￼我哋2014年認識至今，唔經唔覺10年，當中我倆甜酸苦辣都經歷過，真係唔容易，但令我們互相成長，互相包容，從而令大家順利一步一步地邁向人生另一階段。❤️❤️Thank you Wilson ❤️感謝你￼」

賈名媛的邱芷微Chelffy未婚夫陳志忠（Wilson）曾患癌。（IG：@wilsonchan_1）

賈名媛的邱芷微Chelffy未婚夫陳志忠（Wilson）曾患癌。（IG：@wilsonchan_1）