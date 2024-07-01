屯門娜娜挺巨肚宣布懷孕　自爆體重升到呢個數：好驚之後嗰幾個月

有「屯門娜娜」之稱的董幸兒，去年1月與老公迪康拉埋天窗，雖然新郎哥不是Happy伯令網民感失望，但二人婚後就十分恩愛，昨日更宣布懷孕。屯門娜娜在IG發布多張近照，雖然很多張都是把重點放在上圍，繼續貫徹火辣作風，但其中幾張就見她捧著巨肚，看來腹中胎兒已至少4、5個月。

屯門娜娜從「屯門公園」表演起家，賺得不少課金，但就被街坊投訴擾人。（影片截圖）

屯門娜娜去年宣布結婚，但新郎不是Happy伯。（影片截圖）

這位才是屯門娜娜的老公，二人經常高調放閃。（IG@nananananana0125）

屯門娜娜婚後未放棄演藝夢，曾去TVB參加《中年好聲音2》面試，當時報稱36歲。（資料圖片）

屯門娜娜參賽時，老公都陪伴在側。（資料圖片）

屯門娜娜更影低了自己的體重，身高156厘米的她，目前51.1公斤重，即大約102.2磅。雖然都好輕，但屯門娜娜就表示：「呢一世第一次體重上三位數，好驚之後嗰幾個月😳🫣」

屯門娜娜近照。（IG@nananananana0125）

屯門娜娜近照。（IG@nananananana0125）

屯門娜娜原來大肚！（IG@nananananana0125）

但衣著仍然好性感。（IG@nananananana0125）

她即將要做媽媽。（IG@nananananana0125）

屯門娜娜體重首次升上三位數字，她說很擔心之後幾個月。（IG@nananananana0125）

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