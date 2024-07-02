林雪罕有浪漫拍片向愛人示愛　深情表現竟惹大批網民留言不滿

現年59歲的林雪，是導演杜琪峯的愛將，拍過《槍火》、《PTU》、《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》、《老笠》及《樹大招風》等多套經典作品，並先後奪得「香港電影金紫荊獎最佳男配角獎」和「亞洲電影大獎最佳男配角獎」，演技獲得肯定。

林雪向來甚有觀眾緣。（莫匡堯攝）

林雪由場務變成獲獎無數的演員，曾在《第11屆亞洲電影大獎》奪得「最佳男配角」。（黃國立攝）

最近，林雪更活躍社交平台做埋KOL，不時拍片分享日常生活，雖然他沒有俊朗的代表，但卻操得一口流利的粗口，加上自帶喜感，深受觀眾和網民喜愛。近日，林雪又有「新作」，片中林雪回到出生地天津，趁着夜晚從下塌酒店踩單車到天津海河，欣賞河邊美麗景色，還全程用上天津話向網民分享童年回憶。

林雪近排回了老家天津。（小紅書）

更從下塌酒店踩單車到天津海河。（小紅書）

拍片帶網民夜遊海河。（小紅書）

一直講天津話的林雪，面對美麗景色時一度情不自禁用廣東話說：「好X靚」，非常搞笑。（小紅書）

說著說著，在浪漫夜景襯托下，林雪突然深情起來，變身深情男，以「跟最愛的人回到最初的地方」為題說道：「你們知道現在拍我的是誰嗎？這是我最愛的那個人，我愛你，Forever！」背景音樂還特意用上《情深的一句》，真的冧到爆。雖然鏡頭後的這位愛人始終沒有露面，但網民從說話內容推測，相信這位愛人就是林太。

在浪漫夜景襯托下，林雪突然深情起來。（小紅書）

變身深情男。（小紅書）

林雪罕有咁浪漫。（小紅書）

可是沒想到這情深的舉動，竟引來網民不滿？其實都是因為兩個字，就是「粗口」，雖然他在面對美麗景色時一度情不自禁用廣東話說「好X靚」，但網民嫌不夠喉不收貨，留言：「天津話沒有髒話嗎？好文明，都不習慣」、「我想聽你用粵語罵人，求求了」、「不是應該說，挑李鹵味，呢條叫hi河嘛」；「X你老味，一句粗口都冇講！我要投訴你！」不過其實網民都是開玩笑而已，可見大家對林雪講粗口的喜愛。

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）