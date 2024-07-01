東張西望｜陳懿德話因扭傷而表現失準　王祖藍即踢爆「講大話」?

TVB節目《東張西望》播出昨日（30日）《福祿壽訓練學院終極對決》的花絮，「扮公室助理」郭珮文和陳懿德更出場組成「穿s」表演唱跳《明愛暗戀補習社》，挑戰TWINS招牌動作側手翻，她們二人連粉紅色運動服的造型都跟足TWINS早前演唱會，性感程度「爆燈」。

「扮公室助理」郭珮文和陳懿德更出場組成「穿s」表演唱跳《明愛暗戀補習社》。(節目截圖)

二人連粉紅色運動服的造型都跟足TWINS早前演唱會，性感程度「爆燈」。(節目截圖)

節目完結後，阮兆祥向二人表示：「我覺得今日你哋兩個100分！」而郭珮文接受阮兆祥意見時一如既往神情呆滯，阮兆祥就指：「Juliana，你頭先下面個表現呢，我哋側邊啲專業評判個個都話你大獲……好評啊！」郭珮文聽完後立即說：「啊！嚇死我，多謝！我知道我仲有好多好多嘅進步空間，但係真係好多謝。」她更一邊說一邊雙手合十鞠躬表示謝意。

郭珮文接受阮兆祥意見時一如既往神情呆滯。(節目截圖)

郭珮文聽完後一邊說一邊雙手合十鞠躬表示謝意。(節目截圖)

王祖藍就大讚陳懿德：「德德呢，我見到全部位都係準㗎！最勁嘅係咩，打完個側手翻繼續cue落去喎。」而阮兆祥就縑棄她的不是側手翻，陳懿德立即表示自己因為在演出前弄傷了：「我一出場就扭親啊，好痛！」原來她在做熱身時扭傷左腳，在表演側手翻時失準，但仍然敬業地表演下去。

陳懿德原來在做熱身時扭傷左腳，所以在表演側手翻時失準。(節目截圖)

王祖藍大讚陳懿德。(節目截圖)

陳懿德說完因扭傷而失準後，即被王祖藍指她「說謊」：「我唔同意！誠實好緊要啊！尋日綵排都係咁。」陳懿德立即說其實前一天綵排時亦同樣受傷。

陳懿德說完因扭傷而失準後，即被王祖藍指她「說謊」。(節目截圖)