香港小姐2024｜第二輪面試佳麗質素升　17歲少女問准校長拖喼參選

《2024香港小姐競選》第二輪面試今日（2日）舉行，首批佳麗未夠8點已抵達電視城。今次佳麗比初選質素明顯提升，亦有多位從海外回來，上次未曝光的佳麗，有佳麗透露自己專誠辭職回港。而其中一位17歲少女Yoyo青春可愛，有女團味，她透露自己正就讀中五，出年考DSE，被問到學校會否同意參選，YoYo岌頭表示ok ，「（問過校長？）係呀！」又說家人都支持自己。另外亦有「翻版鄭融」、中德混血兒Jacky等。

佳麗排住隊參加第二輪面試。（葉志明、梁碧玲攝）

26歲Tiffany，報稱客服，從上海回港參選，準備表演唱歌，為選港姐減了4公斤。（葉志明、梁碧玲攝）

呢位23歲Candice甚有冠軍相，眼神閃爍，從加拿大辭職回港參選，獲家人支持，準備了表演唱歌！她說家人叫她表演做喜劇，但她覺得自己不好笑。（葉志明、梁碧玲攝）

17歲Yoyo拖喼參選，透露自己讀緊中五，出年考DSE。

被問到學校會否同意參選，YoYo岌頭表示ok ，「（問過校長？）係呀」又指家人都支持自己參加港姐。（葉志明、梁碧玲攝）

中德混血兒Jacky，想挑戰自己、留港發展所以參選，將表演唱歌。（葉志明、梁碧玲攝）

21歲讀心理學的Caley從澳洲回港參選，雖然身型偏瘦但不覺得輸蝕。（葉志明、梁碧玲攝）

27歲Jennifer從英國回港參選，準備表演打羽毛球。（葉志明、梁碧玲攝）

24歲Charlotte都從英國回來，準備唱歌。（葉志明、梁碧玲攝）

24歲翻版鄭融，剛剛大學畢業，讀產品設計，她表演唱歌跳舞，跳開拉丁舞。（葉志明、梁碧玲攝）

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