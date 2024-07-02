SOOJIN月底澳門首開個唱　親用廣東話拍片問候粉絲：不見不散

K-pop女歌手SOOJIN（穗珍）宣佈將在7月27日（星期六）於澳門舉行《2024 SOOJIN 1st FAN CONCERT TOUR ‘Summer Daze’ in Macao》演唱會。此次亦是她第一個在澳門舉行的FAN CONCERT，而且為了能跟SEOTANG（SOOJIN粉絲名稱）一起歡度暑假，她亦很有心思地將FAN CONCERT的主題改為‘Summer Daze’，保證不論是澳門，還是香港歡眾都必定有耳目一新的感覺。

穗珍將在7月27日於澳門舉行演唱會。

由於這是穗珍的第一次澳門FAN CONCERT，她亦花了不少心機用廣東話拍片向粉絲問候，在片中她用廣東話打招呼表示：「大家好，我是SOOJIN！」發音非常準確，接着再說：「SEOTANG們！我終於要在澳門舉行FAN CONCERT了。」呼籲大家要在澳門見面，並再介紹：「這是我首次去澳門，託大家給予我滿滿的關愛，感到很幸福和非常感恩。」

穗珍用廣東話拍片向粉絲問候。

隨後，穗珍便向大家透露近況：「為了可以近距離與澳門SEOTANG們見面，我正全力為演出做好準備。」她亦跟粉絲們約定這個重要日子：「希望SEOTANG們也多多期待和一起玩得開心！」接着她就詳細地說出是次演出的資訊內容：「《2024 SOOJIN 1st FAN CONCERT TOUR ‘Summer Daze’ in Macao》，7月27日在澳門葡京人H853娛樂館等着大家。」最後，再約定每一位粉絲：「不見不散，再見！」從字裡行間都感受到她對粉絲的思念。

穗珍準備了超豐富的福利送給粉絲。

而是次澳門FAN CONCERT，她亦準備了超豐富的福利，希望可以跟SEOTANG們作最近距離接觸，包括全場購票觀眾皆有的歡送環節和特別版小卡﹑有 250個名額的超珍貴10人團體合照、20張親筆簽名拍立得、60張親筆簽名小卡等，希望每一位購票觀眾都能夠滿載而歸。