豪門千金產後兩個月不幸受傷左腳打石膏　坐輪椅紮肚令人擔心

有「最美公益金主席」之稱的江鈺琪（Yuki）是「燈芯絨大王」麗達集團主席江達可的千金，她與「莎莎太子爺」郭浩泉（Patrick）在2022年12月舉行盛大婚禮，去年11月更分享懷孕喜訊，並在自家豪宅開Party公布一索得男，獲不少好友送上祝福。江鈺琪在今年5月初順利產子，產後面色紅潤的她依然保持狀態，抱着BB一臉幸福。不過產後短短兩個月的江鈺琪早前就不幸受傷，左腳需要打石膏，令人擔心。

江鈺琪（Yuki）有「最美公益金主席」之稱。（IG@kongyuki）

「燈芯絨大王」千金。（IG@kongyuki）

去年11月江鈺琪公布懷孕喜訊。（IG@kongyuki）

懷孕依然手腳纖幼。（IG@kongyuki）

母愛滿瀉。（IG@kongyuki）

幸福！（IG@kongyuki）

剛剛生完B的江鈺琪素顏出鏡仍面色紅潤。（IG@kongyuki）

今年5月初江鈺琪在IG分享了兩張靚相，一張是她與老公及剛剛出世的囝囝在產房的合照，另一張就是一家三口在病房的合照，可見剛剛生完B的江鈺琪素顏出鏡仍面色紅潤，狀態不俗，網民紛紛留言大讚天生麗質：「點解Yuki一生完可以咁靚嘅」。而江鈺琪坐完月後迎來生日，她與老公歎日本料理，當時江鈺琪亦感嘆：「First sushi after 11 months. 」郭浩泉更為老婆送上生日蛋糕，寫上：「Happy birthday wifey! 」兩人頭貼頭合照，非常恩愛。不過想不到江鈺琪竟不幸受傷，如今還要坐着輪椅紮肚。

最美孕婦！（IG@kongyuki）

第一個母親節。（IG截圖）

慶祝生日。（IG截圖）

兩人頭貼頭合照，非常恩愛。（IG@kongyuki）

雖然江鈺琪受傷，但狀態不俗，早前同朋友一起慶生。（IG截圖）

產後短短兩個月的江鈺琪，如今要坐着輪椅紮肚。（IG截圖）

江鈺琪在2021年9月獲郭浩泉求婚成功，翌年4月兩人在希臘拍攝了一系列夢幻婚照，同年11月在飛鵝山過億獨立屋進行過大禮儀式。而在婚禮當日，一對新人換上多套禮服，身穿彩底褂皇的江鈺琪滿手滿頸都掛上近廿對巨型龍鳳鈪，盡顯氣派！婚禮現場以萬千粉紅花及樹佈置，猶如置身仙境花海，除了有一班富家千金公子包括賭王何鴻燊兒子何猷亨、林建岳女兒林心兒等擔任兄弟姊妹團之外，更請來炎明熹獻唱《唯獨你是不可取替》，為婚禮劃上圓滿句號！

好登對。（IG@kongyuki）

2021年9月求婚成功。（IG@kongyuki）

兩人在希臘拍攝了一系列夢幻婚照。（IG@kongyuki）

在飛鵝山過億獨立屋進行奢華過大禮儀式！（IG@kongyuki）

夢幻婚禮。（IG@kongyuki）

「燈芯絨大王」千金江鈺琪（Yuki）身穿彩底褂皇，配以近廿對巨型龍鳳鈪，氣派十足！（IG@kongyuki）

請來人氣小天后炎明熹（Gigi）在婚禮上獻唱。（IG@kongyuki）