吳彥祖搣甩發福樣顏值重回巔峰　現身內地生圖曝光自言Keep得好

現年49歲的吳彥祖（Daniel）近年不斷被指容貌發福走樣，帥氣模樣大不如前，崩壞程度驚嚇不少網民。但近日現身沈陽出席品牌活動的他狀態極好，在零修圖的鏡頭下，其真實面貌盡現人前，在微博更掀起「吳彥祖又帥回來了」的話題，他亦公開坦誠自己近50歲，整體外型已覺保持得算好，自爆一個禮拜有五天在運動保持身材。

吳彥祖近年不斷被指顏值下降。（影片截圖）

相隔11年再到沈陽的吳彥祖表現得非常開心，出席品牌活動的他，身穿純色襯衫搭配黑色褲，再梳起旁分髮型，整個人帥氣十足，而他的出現吸引不少民眾圍觀，兩層商場都站滿人，大家紛紛想目睹男神一面。

而吳彥祖亦非常識做，一出現已盡現親民風，不停高舉雙手同大家打招呼，為了照顧比較後面的民眾，他還跳起來同大家打招呼，頓時令現場嘩聲一片，大家相當興奮。而在零修圖的鏡頭下，吳彥祖的真實狀態非常之好，五官精緻，臉頰下顎線線條明顯，皮膚膚色均勻，身材精壯，整體散發着成熟型男氣息，完全不輸時下年輕小鮮肉男星。

兩層商場站滿人潮。（迪桑特微博圖片）

狀態非常好。（微博圖片）

年近50歲的吳彥祖狀態依然非常好，在接受內地媒體訪問時，他就對自己目前的狀態尚算滿意，還大方分享保持身材秘密，就是勤做運動，他揚言喜歡跑步、騎行 、練武術等，亦因為女兒學了兩年的巴西武術，所以令他大感興趣一起學，所以每一個禮拜都有5天在練身體，但周末就會休息。