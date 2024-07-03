47歲陳彥行承認三年前秘密產女　曬女兒可愛照生父身分揭盅

現年47歲的陳彥行日前被《香港01》踢爆三年前秘密產女，她更安排就讀名幼維多利亞國際幼稚園及幼兒園，學費每年近11萬。今日（3日）陳彥行終開腔首度回應事件，更上載多張女兒可愛的照片承認已為人母。

行姐不時現身幼稚園，親力親為。（爆料人提供）

與家長們打成一片！（爆料人提供）

三年前已為人母。(FB照片)

全文如下：

昨天實在太忙

沒有時間逐一回覆傳媒記者朋友們的訊息

真不好意思

實在驚訝還有娛記朋友對我的新聞感興趣

現就在這裡統一回覆大家吧

本應3年前就應該公佈這個喜訊

但剛好那段時間卻一時間發生了很多事情

所以也沒這個心思向大家報喜了

時間日復一日就這樣不了了之了

現在就同大家一齊時光倒流

重溫一下我當時的喜悅吧

這是上帝給予我的珍貴禮物

必定會好好珍惜

另外傳媒朋友們也不用多猜測我的另外一半是什麼人

只是一位簡單低調的圈外人，沒什麼特別的

我一向做事都簡單低調

很怕是是非非複雜事情

相信熟悉我的朋友都會知道我的性格

感謝關心我的朋友叮囑我不要為報道影響心情

我ok的

人活到這個年紀什麼都不重要

最重要是身體健康

無論自己 家人 朋友 貓貓 狗狗 們都要身體健康唷

在此再次感謝大家對我的關心 ￼

47歲的陳彥行（行姐），淡出幕前後甚少公開露面，入行以來曾與鄧兆尊傳緋聞又曾被影到與一名送貨佬熱戀，更不介意補貼對方。

親力親為照顧女兒！（FB照片）

好可愛！（FB照片）

好可愛！（FB照片）

似媽咪！（FB照片）

好可愛！（FB照片）

行姐系出名門，為民國初年的雲南革命黨軍官黃毓英後裔(曾外孫女)。(FB照片)