47歲陳彥行承認三年前秘密產女 曬女兒可愛照生父身分揭盅
撰文：袁汎煌
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現年47歲的陳彥行日前被《香港01》踢爆三年前秘密產女，她更安排就讀名幼維多利亞國際幼稚園及幼兒園，學費每年近11萬。今日（3日）陳彥行終開腔首度回應事件，更上載多張女兒可愛的照片承認已為人母。
全文如下：
昨天實在太忙
沒有時間逐一回覆傳媒記者朋友們的訊息
真不好意思
實在驚訝還有娛記朋友對我的新聞感興趣
現就在這裡統一回覆大家吧
本應3年前就應該公佈這個喜訊
但剛好那段時間卻一時間發生了很多事情
所以也沒這個心思向大家報喜了
時間日復一日就這樣不了了之了
現在就同大家一齊時光倒流
重溫一下我當時的喜悅吧
這是上帝給予我的珍貴禮物
必定會好好珍惜
另外傳媒朋友們也不用多猜測我的另外一半是什麼人
只是一位簡單低調的圈外人，沒什麼特別的
我一向做事都簡單低調
很怕是是非非複雜事情
相信熟悉我的朋友都會知道我的性格
感謝關心我的朋友叮囑我不要為報道影響心情
我ok的
人活到這個年紀什麼都不重要
最重要是身體健康
無論自己 家人 朋友 貓貓 狗狗 們都要身體健康唷
在此再次感謝大家對我的關心 ￼
47歲的陳彥行（行姐），淡出幕前後甚少公開露面，入行以來曾與鄧兆尊傳緋聞又曾被影到與一名送貨佬熱戀，更不介意補貼對方。