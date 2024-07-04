前TVB主播將為城大擔任講師　曾因身材出眾見報被高層提醒小心啲

前TVB財經主播孫雪祺（Gigi）去年8月宣布離巢，與TVB結束5年的賓主關係。孫雪祺曾在接受《香港01》專訪時透露有興趣轉做KOL，而她亦積極經營社交平台，不時在IG分享靚相，又拍片分享學廣東話、搵工的經驗，不少網民都仍十分關心她的去向。日前孫雪祺公布最新動向，原來她將會到大學擔任講師：「曾經在TVB做記者和主持人的我，如今在香港城市大學媒體與傳播學院擔任講師啦！這一步對我來說意義非凡，非常榮幸有這樣的機會，將更多的媒體實踐經驗和同學們分享。新聞的世界何其精彩，何其多變，希望我們一起在未來的日子裏，能夠共同繼續探索這個世界的新聞價值。同學們，九月見！」

前TVB財經主播孫雪祺（Gigi）去年8月宣布離巢。（IG@gigi.sun928）

與TVB結束5年的賓主關係。（IG@gigi.sun928）

形象專業。（IG@gigi.sun928）

不時在IG分享靚相。（IG@gigi.sun928）

日前孫雪祺公布最新動向，原來她將會到城大擔任講師。（小紅書圖片）

在香港城市大學媒體與傳播學院擔任講師。（小紅書圖片）

課室。（小紅書圖片）

孫雪祺更曬出申請職員證的表格及課室照，網民都紛紛留言送上祝福，又為她加油打氣，大讚她又靚又叻！孫雪祺畢業於上海師範大學英語系學士及香港中文大學新聞系碩士，曾擔任東方衛視實習生，之後於2015年至2017年成為亞太第一衛視記者。2018年孫雪祺正式加入無綫（TVB）新聞部，初時做國際新聞為主，其後再轉去財經組，亦有兼任天氣主播。孫雪祺在鏡頭前是形象專業的新聞主播，但就因為身材出眾備受關注，更被封為「翻版陳瀅」，她曾透露無綫新聞部對主播的衣着、言行都有嚴格標準：「我聽過話太性感嘅相就最好唔好Post，同埋可能太多新聞報道，我哋都會俾人照下肺，話你可能要低調少少。」

孫雪祺畢業於上海師範大學英語系學士及香港中文大學新聞系碩士。（小紅書圖片）

畢業照。（小紅書圖片）

2018年孫雪祺正式加入無綫（TVB）新聞部。（小紅書圖片）

演講。（小紅書圖片）

去年離巢。（IG@gigi.sun928）

不時曬長腿。（IG@gigi.sun928）

網民經常談論孫雪祺的身材。（IG@gigi.sun928）

不過孫雪祺就謙稱自己身材只是普通，但就直認曾被前公司「溫提」：「公司都有提醒過我，『你個身材比較突出，要小心啲』，但係係溫馨提示，唔係嚴重。（要小心啲咩？）唔好再Post啲Over啲嘅嘢，譬如落水、海灘，就唔可以囉。」而孫雪祺離巢後曾參加央視節目《主持人大賽》，更直言是夢想成真！

孫雪祺離巢後大解放。（IG@gigi.sun928）

若隱若現。（IG@gigi.sun928）

孫雪祺謙稱自己身材只是普通。（IG@gigi.sun928）

被高層提醒小心啲。（IG@gigi.sun928）

曾參加央視節目《主持人大賽》。（IG@gigi.sun928）

直言夢想成真。（影片截圖）

用廣東話自我介紹。（影片截圖）