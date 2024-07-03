「史泰龍師傅」黃加達近況曝光　赴荷里活發展徒弟超過20萬

現年77歲的前動作演員黃加達精通武術，八卦掌、空手道、合氣道，擅長八卦掌，於1970年代參與導演郭南宏執導的數部功夫影片，少林寺十八銅人為代表作；1984年前往美國開設武館，並赴荷里活發展，拍攝多部動作片，憑《妖魔大鬧小神州》奪得南加州電影協會最佳演員獎，並曾在《第一滴血3》擔任史泰龍的動作指導，至近年仍不時有作品演出。日前，資深傳媒人汪曼玲就曝光黃加達的近況。

身體好好！（微博照片）

上世紀40年代後期，黃加達出生於澳門。當時港澳習武之風盛行，黃加達7歲學武，憑住刻苦勤奮和天資，不到20歲就開始在香港開設武館、教授拳術。他受訪時曾回憶起與李小龍的淵源，黃加達說最初是源自於李小龍的弟弟李振輝，因為兩人是童年好友，經常一起玩耍，自己也一直把李小龍當成了哥哥。同時，李小龍也是黃加達學習的榜樣，他一直希望從李小龍身上吸收更多經驗。後來，黃加達通過面試進入香港嘉禾電影公司，作為新人的黃加達也經常觀察學習李小龍演戲。兩人見面的機會多了，李小龍認出黃加達正是弟弟的好友，更知道他從小學武，每天堅持練習卻苦於片場無人陪練的李小龍，此後練習時經常叫上黃加達。

好威水！（微博照片）

在香港、台灣拍戲數年後，黃加達受邀前往美國荷里活發展，還先後成為了美國紐約州警察總部搏擊教練、美國海軍陸戰隊武術總教練，將中國功夫帶到更廣的領域。時至今日，黃加達的徒弟超過20萬。照片中，77歲的黃加達精神奕奕，汪曼玲更透露：「身體依然非常硬朗、好打得、實在佩服！ 」