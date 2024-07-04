前樂壇新人王轉戰內地密密開騷吸金　街頭即興Jam歌唱功獲激讚

現年48歲的側田近年鮮少在港露面，上個月中為好兄弟小肥的演唱會擔任嘉賓，令不少歌迷大感驚喜。其實側田在2022年於香港開音樂會時曾自爆2019年經歷人生低潮，被利用和背叛，更險跳河自殺，因此他決定離開香港，移居泰國過新生活。已重新振作的側田，近年密密在內地開騷，吸引大批歌迷捧場，更是一票難求，號召力不減。早前側田在廣西南寧舉行演唱會，他更趁着工作空檔，在街頭Busking！

側田在2022年於香港開音樂會時曾自爆2019年經歷人生低潮。

側田上個月中為好兄弟小肥的演唱會擔任嘉賓。（IG@siufay613）

側田同炎明熹一齊Jam歌。（影片截圖）

近年密密開騷。（IG@justin.looo）

吸引大批歌迷捧場。（影片截圖）

大受歡迎！（影片截圖）

當日有不少粉絲認出側田，並將他唱歌的片段放上網。片中所見，身穿白色T恤襯黑色短褲、戴着帽的側田打扮貼地，據現場觀眾透露，側田巧遇在街頭獻唱的樂隊，他亦一時興起加入一起Jam歌，不但連唱多首歌曲，期間更自彈自唱，又手舞足蹈，非常投入，吸引不少路人圍觀，網民亦紛紛留言大讚他唱功一流：「唱得好好聽啊」、「阿田唱功創作無人能敵」、「現場不走音啊，狀態好好」、「氣氛超正」。

即興Jam歌。（影片截圖）

自彈自唱。（影片截圖）

非常投入。（影片截圖）

手舞足蹈。（影片截圖）

2005年側田獲「金牌經理人」黃柏高賞識，簽約成為旗下歌手，憑獨特唱腔再加上大眾化的情歌而深受歌迷喜愛，首張唱片《Justin》銷量達白金唱片數字，他更囊括2005年多個樂壇頒獎禮的新人男歌手獎項，可謂是紅透半邊天！不過其後側田被雜誌偷拍並公開脫帽照，更大造文章，但新聞反而令他的紅館個唱大賣，獲得更多歌迷支持。2011年側田在紅館演唱會上透露將會移居內地發展，暫別香港樂壇，其後他曾參加內地多個歌唱節目，又曾舉行巡迴演唱會，大受歡迎。

當年紅透半邊天！

唱過不少情歌。

除了「愛情」，側田明白「親情」及「友情」都非常可貴。

戴帽示人。（影片截圖）