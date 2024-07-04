香港小姐競選2024今日舉行第二輪面試前日（2日）圓滿舉行，共有46位參選佳麗在電視城內見記者，作簡單自我介紹。不過當第二輪面試結束後，當日就忽然爆出多位佳麗竟接連退賽的消息。據悉多位參選佳麗均表示自己睇過合約後，便決定退選，當中包括黃艷、Caroline、「長髮湯盈盈」趙浚雯等，共六位參選佳麗選擇退賽，不乏大熱門人選，令人大感意外。

以下是退選的六位參選佳麗：

24歲Crystal將會在評判面前表演拉丁舞，表示自己跳了16年，曾在比賽中奪得金牌。

Caroline 26歲 夏門人，表示來香港居住已7年，很快有永久身份證

Jackie，舊年從澳門來港，中大讀Socialogy，有十幾年中國舞經驗。（葉志明、梁碧玲攝）

Christina，來自雲南，在香港大學讀傳媒，表演唱歌同高爾夫球。（葉志明、梁碧玲攝）

王艷。(資料圖片)

tvb facebok

據悉，退選的佳麗都是被無綫的合約細節嚇至卻步，有佳麗坦言合約條件太苛刻，甚至直言「不敢簽合約」、「真的沒辦法簽...」，最後無奈之下選擇了退選。其實一向有指無綫的港姐合約條件苛刻，往年不少佳麗如果有其他公司的合約，於第二輪面試期間要即場與有關方面洽談解約，才可正式與無綫簽港姐合約。其他苛刻細節就是基本參選要簽一年合約，但只是「選美合約」，若佳麗落選要簽公司，亦要先得無綫應允。參選佳麗於一年內不得做其他有關娛樂事業的工作，包括接拍廣告以及開直播帶貨等，最令人難以接受是在該份合約期內是完全無薪的，直至成功當選得獎後，無綫才會跟她們再簽藝人合約。

Crystal出post。(小紅書)

Jackie發文。(小紅書)

Caroline發文。(小紅書)

Christina的post交代退選一事。(網上圖片)