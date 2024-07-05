學霸港姐派福利曬驕人身材震撼眼球　做老闆開美容院吸金力極強

現年29歲的落選港姐黃子桐擁有驕人身材，可惜12強止步，雖然在比賽中未獲名次，但簽約TVB近六年獲得不少機會，讓觀眾留下印象。日前黃子桐在Instagram大派水著福利，穿上紅色比堅尼震撼網民眼球。

黃子桐2018年參選港姐而入行。（資料圖片）

雖然12強止步，但簽約TVB近六年獲得不少機會。（IG圖片）

黃子桐從不吝嗇曬好身材，日前她在IG分享多張比堅尼照，更擺出不同誘人Pose，並留言寫道：「忙裡偷閒，好想去旅行。發完夢，我都係返去背稿先啦」。梁敏巧及賴彥妤看到照片後都留下心心眼及留言問：「咁正得唔得」，亦有大批網民讚黃子桐身材好：「真係fit到冇得彈呀」、「Rachel好美，好性感，太正了」、「火辣辣，要止鼻血了」、「散發迷人性感姿態。」

日前黃子桐在IG分享多張比堅尼照。（IG圖片）

出水芙蓉。（IG圖片）

身材火辣！（IG圖片）

另外，黃子桐最近正拍攝新劇《香港探秘地圖》，在劇中飾演「Maymay」一角的她，經常穿戰鬥格熱褲小背心上陣，因此花名叫「小背心」。她曾向傳媒透露在劇中演女主播，為攞料而有出位舉動，所以在劇中晒「事業線」是基本動作，更會在劇中姣丁子朗和黎耀祥。

黃子桐畢業於香港大學，主修中文及犯罪學系，曾任職醫療機構營運主管。（IG圖片）

黃子桐又以半工讀形式，在香港中文大學醫學院完成碩士課程，主修公共衛生。（IG圖片）

最近更開設美容院做老闆。（IG圖片）

黃子桐畢業於香港大學，主修中文及犯罪學系，曾任職醫療機構營運主管。參選港姐後，黃子桐又以半工讀形式，花一年時間在香港中文大學醫學院完成碩士課程，主修公共衛生。另外，黃子桐亦非常有生意頭腦，投資60萬元做老闆開設美容店，作多方面發展，吸金力極強。