香港小姐2024｜佳麗爆退選潮佳指合約太苛刻 朱智賢：有得必有失

《2024香港小姐競選》日前完成第二輪面試，不過因為「魔鬼合約」太苛刻，引爆佳麗退選潮，而其中退選的王艷就用「Strict」來形容港姐的合約：「來之前就已做好心理準備可能會面臨簽合約，但是沒有想到會這麼strict（嚴苛）。原來我還是抱有幻想打工和比賽能不能兼顧。」另一佳麗Caroline也在爆料指自己的退選原因：「真的沒辦法簽」、「不敢簽合約」。

朱智賢認為入圍佳麗要合約是一般正常做法。（吳子生攝）

朱智賢（朱朱）昨日（5/7）現身中環出席時裝騷，就件事接受《香港01》訪問時說：「咁我就覺得選美其間簽合約又正常嘅，始終香港小姐有佢嘅特定形象，而我又覺得俾一啲入選嘅佳麗知，我又覺得係需要嘅。可能係行為方面有約束，又或者唔好亂咁擺啲片上網及亂講嘢，因為始終佢哋都係素人，好多嘢都唔清楚，變咗有份合約就可以話到俾佢哋知。（有指唔俾做直播拍及廣告？）想當年我哋未有呢樣嘢，冇直播拍片。變咗當年我係冇去諗，而且嗰陣時我又唔係KOL。就算當時係有，對我嚟講又冇咩特別嘅影響。不過我就覺得要取捨嘅，有時係有得必有失嘅，例如你想要某一樣嘢，就可能要放棄某樣嘢，咁所以好睇個人。」