香港小姐2024｜佳麗集體退選指合約條件苛刻 無綫發聲明以正視聽
撰文：張嘉敏
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《2024香港小姐競選》日前已先後進行了兩輪面試，不過當第二輪面試結束後，就忽然爆出多位佳麗竟接連退賽的消息，當中不乏大熱門人選，令人大感意外。據悉多位參選佳麗均表示自己睇過合約後，便決定退選。有指因為合約內容條件苛刻而令佳麗卻步，有佳麗坦言合約條件太苛刻，甚至直言「不敢簽合約」、「真的沒辦法簽...」，最後無奈之下選擇了退選。
對於無綫港姐合約苛刻的傳聞，昨晚無綫特地發聲明澄清，內容如下：
傳媒近日報道有關「香港小姐2024」報名人士引述的內容，經核實後發現有誤導公眾之嫌。本公司在此嚴正澄清，以正視聽。合約公平性：本公司的港姐招募及合約條款嚴格遵循公平、公正的原則，並且符合所有相關法律法規。透明和保護：與每位參選佳麗之間簽署的合約條款均清晰透明，旨在充分保障雙方的合法權益。
我們一直對香港小姐選美投入無限資源，目的是讓每一位入圍的參選佳麗，在香港小姐選美活動中不僅展示團隊精神和個人才華，同時也彰顯她們的美貌與典雅，代表香港在展現最美麗的一刻。香港小姐選美活動是一個雙方共同合作的平台，我們一直尊重言論自由，並期望所有人互相尊重，不應以追求網絡流量和關注度為目的，從而傷害香港小姐選美的基本宗旨。對於不實之言論，本公司保留追究相關法律責任的權利。