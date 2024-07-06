頂流男神機上被偶遇對話內容流出爆真實人品　與粉絲互動竟惹爭議

現年30歲的王嘉爾（Jackson）是內地頂流男神，入行前曾是中國香港劍擊代表隊成員。他17歲獲得亞洲青少年劍擊錦標賽冠軍後，便隻身前往韓國當練習生，2014年1月以韓國男子組合GOT7成員正式出道，其後再單飛發展。他的粉絲遍佈全球，是華人明星在Instagram粉絲人數全球第一位，達3275萬。他更於2020年及2021年打入中國福布斯名人榜排名第41位及第10位，2023年又登上《福布斯中國U30榜》，成績驕人。貴名大明星的王嘉爾日前被網民於機上偶遇。

王嘉爾是鄭裕玲經常點名公開大讃的男星之一。（IG/@do_do_cheng）

王嘉爾長期保持最佳狀態。（IG@jacksonwang852g7）

王嘉爾（Jackson）覺得自己嘅演藝事業似《西遊記》，旅途一樣係往西方世界發展。（資料照片）

王嘉爾。（王嘉爾微博圖片）

王嘉爾（IG@jacksonwang852g7）

該名網民於今日凌晨在社交網分享了她在機上偶遇王嘉爾的視頻，並留言寫道：「在飛機上偶遇王嘉爾. 剛找到位置坐下，一轉頭，好眼熟啊，好像王嘉爾，可是又不敢確定。偷偷拍了一個視頻之後，看著他坐到我前面，糾結了好久，聽見空姐稱呼：王先生，才更加確定。鼓足勇氣請求合拍，他說：『當然可以呀！謝謝你的喜歡。』因為太早趕飛機沒有化妝，頭髮也很淩亂，他就在旁面靜靜地等我整理。我邊整理頭發邊說今天都沒化妝，他說：『這樣很好啊！』啊啊啊啊啊 誰懂啊！真的好溫柔呀，本人好白，好帥，好香。今天真的被幸運之神眷顧。」

王嘉爾於機上被偶遇。(小紅書)

從博主描述她與王嘉爾的對話可見，王嘉爾真的超級親民友善，完全零架子，還特別的溫柔有耐性，足證人品修養極好，非常之加分。原本博主還拍了王嘉爾睡覺的樣子並post了出來，但卻惹來爭議，有網民指她應該給予王嘉爾私人時間，不應公開他睡覺時的照片，博主其後也刪了。而她手攬住王嘉爾手臂亦被一些粉絲批評沒有分寸感。

王嘉爾於機上被偶遇。(小紅書)

王嘉爾於機上被偶遇。(小紅書)

王嘉爾於機上被偶遇。(小紅書)

王嘉爾於機上被偶遇。(小紅書)

王嘉爾於機上被偶遇。(小紅書)