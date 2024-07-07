40歲失婚女星凌晨突貼痛哭照　自爆為外籍型男傷心：你是最棒的

現年40歲的李彩華多年前已經北上發展，參演影視作品、內地真人騷及商演，被傳身家超過兩億，物業遍布各地，是圈中小富婆。李彩華不時都在社交媒體分享生活點滴，雖然踏入4字頭但仍然保養得非常好，自與內地商人黃彥書離婚後，曾秘戀細10年男士，不過現時感情暫未有着落。昨日凌晨（6日）李彩華突然上載一張用紙巾拭淚的痛哭照，惹來網民熱議。

李彩華不時都在社交媒體分享生活點滴，雖然踏入4字頭但仍然保養得非常好。（微博）

真係Keep得好好！（微博）

李彩華在小紅書上載了痛哭照，並留言寫道：「我想繼續熬夜😖😭🥺😭 嗚嗚嗚嗚嗚 ☹️☹️☹️☹️ 無論怎樣 💜és o melhor💜」。原來李彩華外籍型男而落淚，而這位型男就是C朗拿度（Cristiano Ronaldo）。前晚上演葡萄牙對戰法國，最後葡萄牙在互射12碼落敗，令李彩華爆喊。有網民看到照片後，都紛紛留言安慰。

李彩華凌晨突貼痛哭照。（小紅書）

原來係為C朗喊。（小紅書）

李彩華感情史豐富，2001年與林峯拍電影《別戀》而撻着。分手後，李彩華緋聞一段接一段，亦與何遠恆拍拖三年，又曾傳出戀上蕭定一。其後於2008年，被傳與保險業才俊王傲山拍拖，其後又傳出她與另一位做汽車零件生意及金融界才俊潘啟翀交往。李彩華之後跟內地鋼鐵業商人黃彥書相戀，2019年情人節宣布結婚。可惜受新冠疫情影響，兩人長時間分隔兩地，最終李彩華在2020年11月承認離婚。