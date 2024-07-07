香港小姐2024｜25位初步入圍候選佳麗 「翻版李嘉欣」倪樂琳大熱

《2024香港小姐競選 誰是入圍者》將於今晚（7日）10點半翡翠台播映。《2024香港小姐競選》正在密鑼緊鼓籌備當中，經過兩輪面試，25位初步入圍佳麗順利誕生，分別是（排名不分先後）陳紫佟、陳甜甜、陳元元、鄭芷瑤、張萃琳、程姜月、莊曉婷、鍾翠詩、方思敏、黃詩莹、郭恩程、梁嘉莹、李曼思、林瀾、盧凱怡、馬儷文、馬嘉聰、倪樂琳、秦冀雯、謝淑怡、黃劍萍、王汛文、吳芷靖、楊梓瑤和俞可程。為幫助觀眾於投選誰能成為今屆港姐競選正式候選佳麗前，對一班佳麗有所認識，TVB特別製作《誰是入圍者》節目，介紹每位佳麗特色，節目將25位佳麗分成「海外佳麗組」、「年輕/成熟組」、「翻版撞樣組」、「專業人士組」、「才藝技能組」和「選美經驗組」共6大組別，當中除有25位佳麗自我介紹，還加插了面試、個人才藝表演等不同片段。

一次過睇晒25位初步入圍候選佳麗！

今屆初步入圍港姐，其中一個最大特色，是不少佳麗撞樣女藝人，更在網路引發熱討。為順應民意，節目組亦打正旗號將其中4位佳麗歸類為「翻版撞樣組」，有「城大李嘉欣」倪樂琳、「銀行界李施嬅」林瀾、「翻版蔡潔」程姜月和「河北黃婉佩（Race@2R）」陳甜甜，當中最備受矚目的，當然是由初選開始已雄霸不少版位的倪樂琳Ellyn。Ellyn是城大畢業生，她自己亦坦言很喜歡幕前工作：「我好鍾意表演，我好鍾意接觸觀眾，亦都好鍾意將正能量帶畀人。」Ellyn又坦率指不介意及很感恩被封「城大校花」及被指撞樣李嘉欣，但仍希望憑自己的實力讓大家記得她：「我想大家唔係因為我似邊個而記住我，而係因為我係我，而記得我同欣賞我。」而熱度不比Ellyn少的「翻版蔡潔」程姜月Dolores ，於浸會大學修讀中國研究專業的Dolores，在節目中呈現的才藝表演亦是類似藝術體操＋雜技的表演，加上樣子帶點古典美，氣質不凡。 身為社企老闆之一的她，笑言是因獲街坊肯定及鼓勵，才有勇氣參選港姐。對於被指撞樣蔡潔，Dolores一樣大方回應，想知答案？密切留意節目。

王汛文

今屆港姐另一備受關注的，是25位初步入圍佳麗中，有人年紀小小便參選，分別是年紀最小、現年17歲的鄭芷瑤，及現年18歲的陳紫佟。17歲的鄭芷瑤Yoyo是一名中五學生，對於成為年紀最輕參賽者，Yoyo坦言緊張，但仍不忘在鏡頭前力Sell優勢為自己打氣，Yoyo說：「我雖然學歷同經驗都唔夠其他參賽者，但我覺得自己嘅青春同活力可以感染更多人！」18歲的陳紫佟Jessie是第二名年紀最輕的初選入圍佳麗，剛考完DSE的她透露媽媽亦曾參選港姐，是次參選，更帶點為媽媽圓夢的意思，相當有意義，Jessie說：「我媽咪都參加過香港小姐，仲入圍15強，但因為佢（嗰時）要去留學冇參加到決賽，今次（我）參加香港小姐係想填補番佢呢個遺憾。」

梁嘉莹馬嘉聰

今屆港姐除了學歷高、更有大量專業人士，李曼思、莊曉婷、俞可程、方思敏和陳元元五位初步入圍佳麗便被歸為「專業人士組」。其中較特別的方思敏Mandy，是一名時裝設計師，更已擁有自己的服裝品牌，她在節目中提議港姐除了泳裝和旗袍外，可考慮加入潮流元素：「型格嘅牛仔褲或者Corset束胸衣最近都好興，可以著到性感同型格出嚟。」Mandy在節目中還展示了Corset穿搭大法 ，健康性感中見型格。李曼思Adria 是一位城市規劃師，不過除了城市規劃，Adria的花式溜冰亦相當耍家！其實今屆港姐絕對是卧虎藏龍，除有之前大會公布過的鋼琴家、還有國標舞排名世界前三名的代表，詳情密切留意今晚播出的《2024香港小姐競選 誰是入圍者》。

馬嘉聰

楊梓瑤

鄭芷瑤

陳紫佟

黃劍萍

倪樂琳

林瀾

程姜月

陳甜甜

李曼思

莊曉婷

俞可程

方思敏

陳元元

謝淑怡

馬儷文

盧凱怡

秦冀雯

張萃琳

吳芷靖

鍾翠詩

郭恩程

黃詩莹

「城大李嘉欣」倪樂琳透露自己好喜歡幕前工作。

林瀾對於被指似李施嬅覺得唔好意思

翻版蔡潔」程姜月獲街坊讚靚女，令佢有勇氣參加港姐

「河北黃婉佩」陳甜甜

鄭芷瑤只有17歲，依家係一名中五學生

8歲陳紫佟今次參選係想為前港姐媽媽圓夢