高海寧自揭曾遇對手滿身酒氣到片場　其反應被讚專業而不失霸氣

高海寧去年憑劇集《新聞女王》中飾演「許詩晴」一角贏得獎項和人氣，攀上事業高峰，其後又參加內地綜藝節目《無限超越班2》，認真投入的態度，加上謙虛的性格，不少內地網民被她圈粉。

《新聞女王》中高海寧飾演的許詩晴表現亮眼。（IG@sammkoling）

高海寧憑《新聞女王》人氣急升。（IG@sammkoling）

在內地工作不斷。（IG@sammkoling）

高海寧在內地真人騷《無限超越班2》表現突出。

工作接到手軟的高海寧，近日接受內地博主訪問，大談過往的演藝經歷。她自爆試過遇到一個對手，對方前一晚去喝酒了，到現場之後全身酒氣，對白也沒有背得很熟，然後拍感情戲時就在假哭。高海寧說她當時馬上出戲了，然後就靜靜得看對方演：「本來我想跟他一起很傷心的演，但是他演不出很傷心的感覺，那我就冷眼觀看你演了。然後就換一個表達方式，畢竟他如果演得很尷尬，你又全情投入，其實觀眾看都會很尷尬。」

高海寧自揭曾遇對手滿身酒氣到片場。（小紅書）

高海寧稱對方對白也沒有背得很熟。（小紅書）

然後拍感情戲時就在假哭。（小紅書）

於是她的應對方法就是「冷眼觀看你演」。（小紅書）

然後自己換一個表達方式，以免拍出來的效果令觀眾看得尷尬。（小紅書）

博主又講到聽說有些男女演員在劇中愛得死去活來，但其實兩個人是死對頭，在劇組裡一句話都不說，但導演一喊開機就很愛、很愛。高海寧坦言也有過這類經驗：「你真的非常不屑這個人，然後還要假裝自己很愛他的時候，那個出來的眼神就不會那麼柔軟，還是有區別的。」

高海寧有過與自己不屑的人拍感情戲的經驗。（小紅書）

高海寧有過與自己不屑的人拍感情戲的經驗。（小紅書）

一開拍就要演很愛對方。（小紅書）

她說出來的感覺是有不同。（小紅書）

此外，高海寧說到參加《無限超越班2》其中一個原因是導師陣容太厲害了，她在香港拍了10幾年戲，都沒有機會遇到他們，因為全是影帝、影后級別的，所以節目上可以受到他們提點兩句，就已經賺到了。

高海寧表示參加《無限超越班2》原因是導師們太厲害了。（小紅書）

全是影帝、影后級別的，她在香港拍戲拍了10幾年也沒有機會遇到他們。（小紅書）

覺得能受到他們提點。（小紅書）

就已經賺到了。（小紅書）

博主問高海寧如果有部戲真的很爛，但男主角是你最喜歡的男演員，演不演？高海寧想都不用想就說演，她自言很喜歡劉青雲、梁朝偉，如果有機會跟他們演當然演，「我管他什麼角色。（但戲很爛？）他接，為什麼我不接呢，哈哈。」

高海寧自言很喜歡劉青雲、梁朝偉。（小紅書）

笑言如果可以跟他們合作，再爛的戲都接。（小紅書）

高海寧笑言：「管他什麼角色。」（小紅書）

一定接。（小紅書）

博主續問過往演藝生涯裡，和誰對戲最激動？高海寧直言是周潤發，有次很難忘，大家合作《賭城風雲》，同場還有劉嘉玲和張家輝，「我是在後面的小角色，他們三位就在我們前面演，大家都沒有拿劇本，到現場就聊天，然後排戲排一次，大家都已經背熟了，好像已經排過了一樣，我覺得『哇』，原來職業演員是這樣。」

高海寧憶述與發哥合作《賭城風雲》時，心情很激動。（小紅書）

很難忘親演見過發哥和劉嘉玲、張家輝排戲。（小紅書）

指3人排戲排一次已經很熟。（小紅書）

讓她見識到專業的演員是怎麼樣。（小紅書）

博主又問到她在TVB是主動選擇戲，還是被安排的？高海寧坦言他們是沒有選擇權的，公司安排什麼角色就接，公司有塊木板貼滿演員的照片，監製就從哪裡選擇心儀演員，因為大家都很熟，所以基本上不用去試鏡，「TVB真的可以讓我們實戰型，在鍛鍊我們的演技，很密集的訓練，拍完一部戲就接一部戲，每天都在劇組裡，你就會悟到一些東西出來。（所以TVB是一個競爭壓力很大的地方嗎？）我覺得還好，我覺得內地競爭壓力會比較大。在TVB工作大家的關係就像同事，都是打成一片，因為不停在拍劇的話，就會不停看著同一班人，所以就很熟，沒有競爭的氛圍。」

高海寧稱他們在tvb是沒有選擇權的。（小紅書）

公司安排什麼角色就接。（小紅書）

高海寧覺得在tvb是實戰型鍛鍊演技。（小紅書）

高海寧坦言覺得在內地競爭壓力比較在tvb大。（小紅書）

不少網民看完都對高海寧再加分，留言大讚：「好謙虛啊，好會說話，她一定會紅透半邊天的」、「看得出來情商真的很高」、「好喜歡她不卑不亢的樣子」；也有人覺得演員滿身酒氣到片場的行為一點演員道德都沒有，大讚高海寧當刻反應「專業而不失霸氣」。