樂易玲解畫「忘本論」唔係同炎明熹講　矛頭轉向另外2位聲夢小花

TVB高層樂易玲（樂小姐）今日（7日）出席《天使綜合症慈善演唱會》，她接受傳媒訪問時表示今天有很多藝人來撐場，亦有關心何雁詩及鄭俊弘兒子的情況。

樂小姐到場支持。（陳順禎 攝）

樂小姐說到今年新年時，鄭俊弘他們去她家拜年時也有帶著兒子：「當時我已經見到，佢好精靈可愛同埋佢唔怕生寶，啊Fred好錫佢，成晚攬實佢。」樂小姐被問到會否經電視媒介上幫助這群人士，她說到其實香港也有很多特殊照顧的人士：「我哋TVB都做好多節目去畀多啲人去認識呢啲人，公司做咗好多，但我永遠覺得唔夠嘅，我哋會繼續做多啲囉。我都希望香港嘅市民或者香港政府啦畀多啲關注唔同程度嘅special list嘅人。」而TVB不少的藝人亦有不遺餘力的做義工幫助回饋社會。

至於被問到有關炎明熹（Gigi）最近被傳離巢的消息，她則指Gigi的合約還有很長時間：「我就唔知點解你哋咁多人對號入座話佢要走啦，唔續約啦，同事應該都繼續同佢傾緊合約嘅關係，佢仲有一段比較長嘅時間。我見每一個artist教每一堂教都會講同一番說話，我哋唔係淨係做artists，係做人啊應該點或者我哋做演員應該點啊，有啲咩榜樣畀啲觀眾啊，我唔相信佢係啲咁嘅人。」

樂小姐話係叫Yumi同Windy唔好忘本。（陳順禎 攝）

而被問到上次「忘本論」是否指Gigi時，她表示其實是向其他人說：「我係同Yumi同Windy講㗎，佢哋細個，能夠提能夠教我盡量教。我哋公司所有嘅artist呢都會話畀人聽，做返個榜樣同埋永遠都要係朋友囉。」但上次Gigi活動沒有TVB記者前往採訪，樂小姐就表示是唱片公司幫她接的工作：「我諗要問返唱片嗰邊，我哋經理級唔洗跟呢個project。」