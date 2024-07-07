樂易玲回應港姐指合約太苛刻：未被選中同退選都係一個講法嚟嘅啫

TVB高層樂易玲（樂小姐）今日（7日）出席《天使綜合症慈善演唱會》，她接受傳媒訪問時表示今天有很多藝人來撐場，亦有關心何雁詩及鄭俊弘兒子的情況。

樂小姐到場支持。（陳順禎 攝）

另一方面她被問到港姐日前被指合約太苛刻問題，她說：「未被選中同退選都係一個講法嚟嘅啫，咁未被選中佢覺得係退選真係冇咩所謂喎，都係一個說法。咁呢個選美合約咁多年都係咁嘅，係真係有她好佳麗呢佢哋本身自己已經有合約喺身㗎啦。」她指有些佳麗自己已經有合約在身，所以未能簽TVB的一份：「亦都唔係今年特別，年年都有咁嘅情況。」

樂易玲回應港姐指合約太苛刻。（陳順禎 攝）

香港小姐2024｜佳麗集體退選揭合約苛刻細節 無薪兼嚴禁做呢樣嘢

據悉，退選的佳麗都是被無綫的合約細節嚇至卻步，有佳麗坦言合約條件太苛刻，甚至直言「不敢簽合約」、「真的沒辦法簽...」，最後無奈之下選擇了退選。其實一向有指無綫的港姐合約條件苛刻，往年不少佳麗如果有其他公司的合約，於第二輪面試期間要即場與有關方面洽談解約，才可正式與無綫簽港姐合約。其他苛刻細節就是基本參選要簽一年合約，但只是「選美合約」，若佳麗落選要簽公司，亦要先得無綫應允。參選佳麗於一年內不得做其他有關娛樂事業的工作，包括接拍廣告以及開直播帶貨等，最令人難以接受是在該份合約期內是完全無薪的，直至成功當選得獎後，無綫才會跟她們再簽藝人合約。

Crystal出post。(小紅書)

Jackie發文。(小紅書)

Caroline發文。(小紅書)

Christina的post交代退選一事。(網上圖片)