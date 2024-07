港姐冠軍人妻「泰」騷火辣三點式　朱千雪無辜中槍二人曾傳不和

2012年香港小姐冠軍張名雅,離巢無綫後作不同方面的發展,又做KOL又出歌,但最令網民驚嘆的是她的身材,雖然已為兩子之母,但身形愈來愈弗、愈來愈辣。

近日,張名雅賣甩一對兒子,與老公及好友蔡雪瑩兩公婆到泰國旅行,身材弗到漏的她,當然沒有令網民失望,先後在社交平台及限時動態,分享多張比堅尼泳裝相,毫不吝惜大晒其火辣身材。

相中,張名雅穿上褐色三點式泳衣在泳池邊享受日光浴,一張她相背對鏡頭,大晒葫蘆線條;另一張則側身展示修長美腿;而最震撼的當然是最後一張自爆,將其豐滿上圍表露無遺,看得網民熱血沸騰。張名雅並寫上:「Hello sun - sun tanning session done. Coming up next fruit and spa session」,似乎梳乎。

網民當然看到心心眼,紛紛留言:「Wow pretty」、「哇,又大又火辣的身材」、「Goddess! Fit!!」、「不得了」;但也有網民「搞事」說:「朱千雪已不能以同樣裝束出現在泳池旁」,令剛生完BB、初為人母的朱千雪無辜「中槍」。

張名雅和黃心穎及朱千雪是2012年香港小姐冠亞季,當年香港小姐冠軍是TVB首次搞全民普選,但竟因網上投票系統的伺服器發生問題而投票失效,令當年大熱的朱千雪失落后冠,而爆冷得冠軍的張名雅則經常被指名不符實,而張名雅在TVB的發展亦不如朱千雪有女主角做,另外間覺得2人早已心存芥蒂。

其後張名雅結婚時又掀起賓客風波,朱千雪出席活動時不小心透露自己沒有被邀請出席婚禮,她尷尬地說:「可能不夠位置,人家有權邀請那位出席。」而張名雅當時的回應卻表示:「唔關位置問題,好朋友一定有預位嘅。」對於為何不邀請朱千雪,張名雅只說:「我結婚唔提其他人啦,thanks !」令二人不和傳聞甚囂塵上。

2012年港姐冠軍張名雅(中),以及亞軍王心穎(左)和季軍朱千雪(右)。(VCG)