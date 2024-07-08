港姐冠軍人妻「泰」騷火辣三點式　朱千雪無辜中槍二人曾傳不和

2012年香港小姐冠軍張名雅，離巢無綫後作不同方面的發展，又做KOL又出歌，但最令網民驚嘆的是她的身材，雖然已為兩子之母，但身形愈來愈弗、愈來愈辣。

港姐冠軍張名雅向來身材火辣。（IG@caratcheung）

好好身材。（IG@caratcheung)

張名雅不時在網上分享自己的火辣照，真的不像已是兩個孩子的母親 (IG@caratcheung)

近日，張名雅賣甩一對兒子，與老公及好友蔡雪瑩兩公婆到泰國旅行，身材弗到漏的她，當然沒有令網民失望，先後在社交平台及限時動態，分享多張比堅尼泳裝相，毫不吝惜大晒其火辣身材。

張名雅生完兩個BB仲FIT過參選時。（IG：@caratcheung）

張名雅生完兩個BB仲FIT過參選時。（IG@caratcheung）

相中，張名雅穿上褐色三點式泳衣在泳池邊享受日光浴，一張她相背對鏡頭，大晒葫蘆線條；另一張則側身展示修長美腿；而最震撼的當然是最後一張自爆，將其豐滿上圍表露無遺，看得網民熱血沸騰。張名雅並寫上：「Hello sun - sun tanning session done. Coming up next fruit and spa session」，似乎梳乎。

張名雅近日又去了泰國玩。（IG@caratcheung）

側身展示修長美腿。（IG@caratcheung）

呢張自拍不得了。（IG@caratcheung）

兩公婆好梳乎。（IG@caratcheung）

同行還有蔡雪瑩兩公婆。（IG@caratcheung）

網民當然看到心心眼，紛紛留言：「Wow pretty」、「哇，又大又火辣的身材」、「Goddess! Fit!!」、「不得了」；但也有網民「搞事」說：「朱千雪已不能以同樣裝束出現在泳池旁」，令剛生完BB、初為人母的朱千雪無辜「中槍」。

網民留言。（IG@caratcheung）

朱千雪產後換了短髮look相當清爽。（IG@tracytschu）

朱千雪產後身形未見走樣。（IG@tracytschu）

張名雅和黃心穎及朱千雪是2012年香港小姐冠亞季，當年香港小姐冠軍是TVB首次搞全民普選，但竟因網上投票系統的伺服器發生問題而投票失效，令當年大熱的朱千雪失落后冠，而爆冷得冠軍的張名雅則經常被指名不符實，而張名雅在TVB的發展亦不如朱千雪有女主角做，另外間覺得2人早已心存芥蒂。

其後張名雅結婚時又掀起賓客風波，朱千雪出席活動時不小心透露自己沒有被邀請出席婚禮，她尷尬地說：「可能不夠位置，人家有權邀請那位出席。」而張名雅當時的回應卻表示：「唔關位置問題，好朋友一定有預位嘅。」對於為何不邀請朱千雪，張名雅只說：「我結婚唔提其他人啦，thanks ！」令二人不和傳聞甚囂塵上。

2012年港姐冠軍張名雅(中)，以及亞軍王心穎(左)和季軍朱千雪(右)。(VCG)